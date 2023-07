Regen, Gewitter, Sturm: Unstetes Wetter zum Ferienende

Das Wetter in NRW bleibt in den nächsten Tagen durchwachsen. Es könne immer wieder zu Gewittern kommen. (Symbolbild)

Das Wetter bleibt in NRW in den kommenden Tagen wechselhaft und nass. Das Ende der Schul-Ferien fällt somit ein bisschen ins Wasser.

Das Wetter bleibt in NRW in den kommenden Tagen wechselhaft, erklärt der Deutsche Wetterdienst.

Der Rest der Sommerferien sei von Wolken, Regen und auch Gewittern geprägt.

Auch Sturmböen seien am Montagabend (24. Juli) nicht ausgeschlossen.

Wolken, Regen, Gewitter und doch mal Sonne: Das Wetter an diesem Montag (24. Juli) ist durchwachsen im Ruhrgebiet. Nordrhein-Westfalen steht unter einem Tiefdruckeinfluss. Zwar komme mäßig-warme Luft durch eine westliche Strömung in das Bundesland, das Wetter sei aber weiterhin wechselhaft, heißt es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Höchsttemperatur liege bei 21 bis 24 Grad.

Zwar seien Schauer und Gewitter erst einmal abgezogen, erklärt ein Meteorologe des Wetterdienstes auf Nachfrage der Redaktion. Es könne allerdings gegen Abend vereinzelt erneut zu starken Gewittern kommen, heißt es auf der Internetseite des DWD. Dabei seien auch Sturmböen sowie kleinkörniger Hagel möglich. In der zweiten Nachthälfte sowie Dienstagmorgen könne es in manchen Gebieten zu Starkregen kommen mit einer Regenmenge von 20 Litern pro Quadratmeter.

Wettervorhersage für Dienstag (25. Juli) bleibt durchwachsen

Im Norden des Landes soll es am morgigen Dienstag (25. Juli) zwischen Sonne und Wolken wechseln. Es gebe nur ein geringes Schauerrisiko, schreibt der DWD. Im Süden könne es gegen Mittag jedoch zweitweise zu Regen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen sollen zwischen 17 und 21 Grad liegen. Im Nordwesten sei außerdem mit schwachem bis mäßigen Wind zu rechnen, der leicht böig sein könnte.

Ende der Sommerferien in NRW: Wetter bleibt wechselhaft

Auch in den kommenden Tagen sei mit Blick auf das Ende der Sommerferien in NRW keine Besserung in Sicht, erklärt der Meteorologe. Es sei weiterhin mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Immer wieder werde es zu Regenfällen, Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen bleiben mit 20 bis maximal 25 Grad mäßig warm.

