Ein Fahrzeug der Einsatzleitung der Feuerwehr steht vor dem Dom. Dort hat es am Freitagmorgen einen Großeinsatz gegeben. Der Anlass aber war kurios.

Feuerwehr Regenwolke löst Großeinsatz am Kölner Dom aus

Köln. Eine Regenwolke hat am frühen Freitagmorgen zu einem Fehlalarm am Kölner Dom geführt. Das gab es schon mal - dennoch rückte die Feuerwehr aus.

Eine dramatisch anmutende vermeintliche Rauchwolke hat am Kölner Dom am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Ein Anwohner hatte eine Rauchentwicklung am Südturm des Doms gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte.

Fast 40 Lösch- und Rettungsfahrzeuge sowie 100 Einsatzkräfte aus der ganzen Stadt seien zum Wahrzeichen Kölns geeilt.

Regenwolke wirkte wie Rauch an Dom-Turm

Nach einer ausgiebigen Erkundung konnte aber schon nach 45 Minuten Entwarnung gegeben werden. Offenbar sei genau an der Domspitze der tiefziehende Nebel und Regen von der Dombeleuchtung angestrahlt worden. Das habe von unten wie Rauch am Turm ausgesehen.

Kölner Dombaumeister - Notre-Dame-Inferno ist eine "europäische Tragödie" Kölner Dombaumeister - Notre-Dame-Inferno ist eine "europäische Tragödie"

"Wir nehmen erstmal jeden Hinweis ernst", erklärte ein Feuerwehrsprecher am Freitag auf Nachfrage. In vielen Fällen entpuppten sich Brandmeldungen letztlich als Fehlalarm, sagte der Sprecher. Dem Anrufer entstehe jedenfalls kein Schaden, hieß es. Er habe der Leitstelle glaubhaft versichern können, dass ein Brand im Dom nicht auszuschließen gewesen sei.

Feuerwehrleute suchten nach Glutnestern

"Gerade beim Dom können wir uns einen Zeitverzug nicht erlauben", erklärte der Feuerwehrsprecher. Der Kampf gegen ein Feuer sei immer "ein Kampf gegen die Zeit", erklärte der Sprecher. "Der Dom hat einen Dachstuhl aus Holz und eine Dachabdeckung mit Blei" - ein Feuer könne sich dadurch rasch zur Katastrophe entwickeln, hieß es bei der Feuerwehr mit Verweis auf den Notre-Dame-Brand in Paris im April 2019.

Der Einsatz lief deshalb nach einem vorab festgeplanten Vorgehen ab: An allen vier Seiten des Doms wurden Löschzüge postiert, auch die Drehleiter wurde ausgefahren, erklärte der Feuerwehrsprecher - "um im Falle des Falles rasch Feuerwehrleute und Schlauchmaterial in die Nähe des Brandorts zu befördern". Feuerwehrleute stiegen in den Dom-Turm und durchforsteten alle Räume nach möglichen Glutnestern, berichtete der Sprecher: "Wir haben zu jede Zeit Zugang zum Dom und wissen wo die Schlüssel hängen".

Feuerwehr wertet Einsatz "als eine gute Übung"

Der Alarm sei um 4.34 Uhr gekommen, hieß es bei der Feuerwehr Köln. Die bewertet den Einsatz letztlich "als eine sehr gute Übung". Der Dom werde zwar von allen Wachen regelmäßig im Jahr aus Übungsgründen besucht und begutachtet. "Aber so früh am Morgen und bei solch' schlechtem Wetter und mit Zeitdruck ist das natürlich etwas anderes", erklärte der Sprecher.

Ursprünglich hatte die Feuerwehr auch geplant, erstmals per Drohne den Dom von außen zu untersuchen. Dazu aber sei das Wetter zu schlecht gewesen, hieß es.

Das Kuriose: Vor fast genau einem Jahr, am 9. Januar 2020, gab es ebenfalls eine Brandmeldung am Dom, die sich als Fehlalarm entpuppte. Damals hatte sich eine Regenwolke am Nordturm des Doms verfangen und wirkte im Domlicht wie ein Feuer. (mit dpa)