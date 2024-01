Schlitten fahren im Ruhrgebiet: Die besten Routen zum Rodeln

Rhein und Ruhr. Wenn es schneit, heißt es nicht nur für Kinder: rauf auf den Schlitten. Doch wo finden Rodel-Fans im Ruhrgebiet gute Abfahrten? Eine Übersicht.

Ganz egal, ob mit dem klassischen Holzschlitten oder einem modernen Plastikflitzer – viele Kinder und Erwachsene stürzen sich bei Schneewetter die Abhänge und Hügel im Revier hinunter. Doch wo in NRW finden Rodel-Freunde geeignete Abfahrten? Unsere Übersicht zeigt die schönsten Orte für eine Schlittenfahrt im Ruhrgebiet:

Rodeln auf den Halden im Ruhrgebiet

Wann immer Schnee liegt, pilgern Kinder und Eltern mit ihren Schlitten zu den Halden des Ruhrgebietes – so etwa am Tetraeder in Bottrop. Doch ist das überhaupt erlaubt? Verboten ist der Schlittenspaß auf den künstlichen Hügeln nicht. "Es wird geduldet", sagt Jens Hapke. Aber der Pressesprecher des Regionalverbandes Ruhr ergänzt: "Jeder rodelt auf eigene Gefahr."

Eine Schlittenfahrt in Essen

Schlitten raus, Mützen auf und los geht´s – heißt es bei genügend Schnee auch im Ludwig-Kessing-Park in Essen-Überruhr. Diverse Abschnitte können mit dem Schlitten befahren werden. Auch im Bergeborbecker Volkspark bieten sich Hügel zur Abfahrt an.

Zahlreiche Strecken gibt es im Essener Süden in den diversen Wäldern, überall sind rodeltaugliche Schneisen zu entdecken, so zum Beispiel im Hespertal in Fischlaken. Für Kinder eignet sich der Schlosspark Borbeck. Eltern finden dort eine Rodelstrecke mit moderatem Gefälle. In Essen bietet sich auch die Schurenbachhalde an. Mit dem Schlitten kann die etwa 65 Meter hohe Halde in Altenessen hinuntergejagt werden.

Aplerbecker Rodelspaß und Winterglühen in Dortmund startet

Ganz ohne Schnee lässt es sich beim Aplerbecker Rodelspaß Schlitten fahren: Im Rodenbergpark am Aplerbecker Marktplatz wird zum ersten Mal eine Snowtubingbahn aufgebaut, auf der von Donnerstag, 18. Januar, bis Sonntag, 21. Januar, täglich von 11 bis 21 Uhr gerodelt werden kann (Sonntag von 13 bis 18 Uhr).

Rund um die Piste erwarten euch beim Winterglühen mehrere Gastronomiewagen sowie Glühweinstände mit mehr als 30 Sorten Glühwein.

Schlittenfahren im Revierpark Wischlingen oder einem der höchsten Punkte in Dortmund

Bei den Hängen im Revierpark Wischlingen schlägt das Rodelherz höher. Wem eine Schlittenfahrt in der Natur nicht reicht, kann die Kufen auch wechseln: Gleich nebenan ist eine Eissporthalle für Pirouetten oder einfach nur Runden auf dem Eis. Schlittschuhe werden für fünf Euro verliehen. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 4,50 Euro, Kinder zahlen drei Euro.

Die Blickstraße zwischen den Stadtteilen Löttringhausen und Schnee – kein Scherz – ist einer der höchsten Punkte der Stadt Dortmund. Hier finden Rodler mehrere Hänge für eine Schlittenfahrt.

Schlittenfahrt am Kaiserberg in Duisburg

Eltern und ihre Kinder fahren Schlitten am Kaiserberg. Foto: Stephan Eickershoff

Die Sedanswiese auf dem Kaiserberg im Stadtteil Duissern wird bei Schneefall zu einer Schlittenstrecke. Kaum haben die weißen Flocken die Wiesen bedeckt, verwandelt sich der Hang zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien aus Duisburg und der Region.

Auf der rund 50 Meter langen Strecke gibt es einige Stellen mit erheblichem Gefälle. Also gilt: Vorsicht!

Mit dem Schlitten in Oberhausen

Schnee in Oberhausen: Eine Fahrt mit dem Schlitten entlang der Ruhr in Alstaden. Foto: Kerstin Bögeholz

In Oberhausen finden Rodel-Fans den Ottoberg im Kaisergarten. Zwischen Bäumen gelegen, können Kinder und Erwachsene den kleinen Hügel hinunter sausen. Ein Tipp für Familien: Im Anschluss kann das kostenlose und ganzjährig geöffnete Tiergehege im Kaisergarten besucht werden.

Im Winter und bei Schneefall bietet der Revierpark Vonderort seinen Besuchern ein abwechslungsreiche Programm. In dem 32 Hektar großen Areal lassen sich einige Rodelhänge finden. Anziehungspunkt im Winter ist auch die Eishalle im Revierpark. Wem das alles zu kalt wird, kann im Solbad oder in einer der Saunen des Schwimmbades wieder auftauen.

Skilift im Wodantal in Hattingen

Bei verschneiten Wochenenden herrscht auf der Rodelpiste am Landhaus Siebe in Hattingen Hochbetrieb. Dann reisen aus dem gesamten Ruhrgebiet Familien mit Schlitten und Skiern ins Wodantal, denn dort steht genau eine von zwei Skilift-Anlagen im Revier. Die Piste ist nicht nur für Kinder geeignet, sondern auch für alle, die es rasant lieben.

Betrieben wird die Anlage samt 200 Meter langen Schlepplift von Familie Preuß. Jahr für Jahr wird auf einen weißen Winter gehofft, denn künstlichen Schnee aus Kanonen suchen Besucher hier vergebens. Ob der Lift in Betrieb ist, erfahren Besucher auch telefonisch. Geboten wird auch eine kleine Après-Ski-Hütte.

Infos kurz und knapp:

Adresse: Am Stuten 29, 45529 Hattingen.

Telefonkontakt: 02324/59800.

Parkplätze sind am Landhaus Siebe vorhanden.

Winter in Hattingen. Foto: Volker Speckenwirth

Rodeln in Bochum

Ein Tipp für eine Schlittenfahrt in Bochum ist der Tippelsberg: Er bietet vom Gipfel in etwa 150 Meter Höhe nicht nur einen Blick über das Ruhrgebiet, sondern bei Schnee auch eine rund 300 Meter lange Piste für Schlittenfahrten. Doch Vorsicht: Die Piste ist nur drei Meter breit.

Der Hang am Bismarcksturm im Stadtpark an der Klinikstraße macht ebenfalls eine Schlittenfahrt in Bochum möglich. Auf der etwa 250 Meter langen und zwölf Meter breiten Piste können Rodelfreunde den Hang hinunter fahren.

Rodelberg an der Mollbeck in Recklinghausen

Im Winter verwandelt sich der Rodelberg in Recklinghausen in ein Schlittenparadies. Mit einer Höhe von immerhin 125 Metern bietet das Freizeitgebiet Mollbeck im Norden Recklinghausens entlang des etwa sechs Kilometer langen Rundkurses mehrere Hänge zur Schlittenabfahrt.

Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen

Der Revierpark Nienhausen mit etlichen Hügeln verwandelt sich im Winter in ein Schlittenparadies für Kinder. Die unterschiedlichen Abfahrten sind von dem Parkplatz gut erreichbar.

Adresse:

Feldmarkstraße 201, 45883 Gelsenkirchen).

