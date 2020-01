Deutschland ist ein absolutes Messeland. Rund zwei Drittel der weltweit führenden Messeveranstaltungen finden in Deutschland statt. Und viele davon in NRW. Ein Überblick über die wichtigsten Besuchermessen Messen des ersten Vierteljahres.

„Reise + Camping“ in Essen

Auf Nordrhein-Westfalens größter Urlaubsmesse „Reise + Camping“ in Essen informieren sich reiselustige Menschen über neuste Trendziele und alternative Urlaubsarten. Die Auswahl ist enorm. Denn ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Auto, Mobilheim oder fest im Fahrradsattel, mit dem professionellen Rat der zahlreichen namhaften Aussteller findet und erreicht jedermann das passende, nationale oder weltweite Reiseziel.

Lockt jedes Jahr Zehntausende: Die Reise + Camping Messe in Essen Foto: Messe Essen

Als sogenannte „Highlight Messe kehrt die beliebte SkandinavienWelt zurück nach Essen. Auf einer mehr als 1000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Besucher Urlaubsanregungen für ihren nächsten Urlaub im Norden Europas. Ein weiteres zentrales Thema von „Reise + Camping“ der Camping-Urlaub: Namhafte Hersteller und Outdoor-Experten zeigen Neuheiten sowie Zubehör für einen rundum gelungenen Outdoor-Urlaub und laden dazu ein, die neueste Fahrzeugtechnik selbst auszuprobieren.

Messe Essen; 27. Februar bis 1. März , jeweils 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise: Tages-Ticket für Erwachsene für 8,50 Euro. Freier Eintritt für Kinder bis einschließlich 5 Jahren. Kinder von 6-13 Jahre bezahlen vor Ort einen ermäßigten Eintrittspreis

Alle Tickets der Messe „Reise + Camping“ berechtigen auch zum Besuch der parallel stattfindenden „Fahrrad Essen“ und umgekehrt

Weitere Infos unter www.reise-camping.de

Motorradmesse Dortmund

Die Dortmunder Motorradmesse gilt als eine der größten Frühjahrsmessen in Deutschland. Alle großen Anbieter sind hier mit ihren Neuheiten am Start. Bekleidung, Zubehör, Tuning oder Reifen - in diesem Jahr zeigen 500 Aussteller die ganze Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen rund um das Motorrad. Außerdem gibt es einmal mehr spezielle auf Motorradfahrer zugeschnittene Urlaubsangebote.

Kurz vor Frühlingsbeginn startet die Motorradmesse in Dortmund Foto: Handout

Komplettiert wird das Angebot auf den rund 36.000 Quadratmetern durch ein stetig wechselndes Programm aus Modenschauen, Interviews und Reisereportagen auf zwei Bühnen. Action-Shows in der Halle und im Innenhof bieten Spannung und Nervenkitzel, Sonderschauen mit historischen Motorrädern, Cafe-Racern oder faszinierenden Rennmaschinen viel Gesprächsstoff.

Westfalenhallen Dortmund; Donnerstag, 5. März bis Sonntag, 8. März, täglich von 9 bis 18 Uhr (Sonntag bis 17 Uhr)

Eintrittspreise: Tageskarte: 15 Euro / im Online-Vorverkauf 13,80 Euro. Ermäßigungskarte: 13 Euro bzw. 11,80 Euro (für Schüler, Studenten, Personen mit Behinderung (ab 50 %), Dauerkarte: 30 Euro (nicht online erhältlich) Kinder & Jugendliche (unter 16): freier Eintritt, Abendkarte: 10 Euro (ab 16 Uhr an allen Tagen, nicht online erhältlich)

Weitere Infos unter https://www.zweiradmessen.de/motorraeder-dortmund/besucherinfos/

Creativa in Dortmund

Früher hat man etwas abschätzig „Bastelmesse“ gesagt. Heute ist die CREATIVA in Dortmund Europas größte Messe für kreatives Gestalten. Auch in diesem Jahr kommen rund 700 Aussteller und bieten allen, die in Freizeit und Beruf gestaltend tätig sind oder individuell gestaltete Objekte suchen, eine umfangreiche Kreativlandschaft mit sämtlichen Kreativprodukten und -techniken.

Kreativität ohne Grenzen ist auf der Messe Creativa immer wieder zu bewundern Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Ob Filzen, Handarbeiten, Spinnen und Weben, Quilten, Holz- und Metallarbeiten, Seiden- und Glasmalen, Schmuck-Herstellen, Kunsthandwerken und Designen, Malen und Zeichnen Metallarbeiten, Seiden- und Glasmalen, Schmuck-Herstellen, Kunsthandwerken und Designen - auf knapp 40.000 Quadratmetern gibt es Materialien, Geräte, Werkzeuge und jegliches Zubehör. Zahlreiche interaktive Sonderschauen und Workshops laden zum Mitmachen und Gestalten ein. Zur CREATIVA gehören außerdem die Themenmessen „professional“, „PerlenExpo“, „LandGarten“ sowie „Puppen & Bären“ und „CAKE DREAMS“. Erwartet werden rund 90.000 Besucher.

Westfalenhallen Dortmund; 18. März bis 22. März jeweils 9 bis 18 Uhr.

Eintrittspreise: Tageskarte Erwachsene 11 Euro (Online), 14,50 Euro (Tageskasse), Tageskarte ermäßigt (Jugendliche 14 - 16 Jahre, Schüler, Studenten, Azubis, Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst, Inhaber Dortmund-Pass, Arbeitslose, Menschen mit Behinderung mit gültigem Ausweis) 7,50 bzw. 9,50 Euro; Tageskarte Kinder 6-13 Jahre 4,50 Euro bzw. 6 Euro. Hunde und Trolleys müssen draußen bleiben.

Weitere Infos: www.messe-creativa.de

Bau! Messe! NRW! in Dortmund

Sie wollen ein Haus oder eine Wohnung bauen, kaufen oder modernisieren? Dann sind sie auf der „Bau! Messe! NRW!“ in Dortmund richtig. Zahlreiche Aussteller bieten Beratung und Orientierungshilfe bei Kauf- und Planungsentscheidungen für Bau- und Modernisierungsinteressierte, Architekten, Planer und wichtige Entscheidungsträger aus der Baubranche.

Bei der „Bau! Messe! NRW!“ in Dortmund spielt auch das Thema Smart Home eine Rolle. Foto: Anja Cord / Messe Dortmund GmbH

Abgedeckt werden alle Gewerke im und am Haus ab, vom Keller bis zum Dach, von der Garage bis zur Haustür und Treppe. Ein umfangreiches und hochkarätiges Vortragsprogramm, bei dem hochqualifizierte Referenten über aktuelle Themen rund um Bauen, Wohnen, Modernisieren, Finanzieren und Energie sparen informieren, bietet darüber hinaus auf der BauMesse NRW in Dortmund geballte und umfangreiche Informationen aus jeglichen Fachbereichen. Parallel dazu bietet die Messe „Tastefest“ ein umfangreiches Produkt- und Informationsangebot für alle Genießer. Beide Messen zusammen sollen den 2018 eingestellten „Dortmunder Herbst“ zumindest ansatzweise ersetzen.

Westfalenhallen Dortmund; 13. März bis 15. März, jeweils 10 bis 18 Uhr.

Eintrittspreise: Tageskarte: 8,00 EUR (ermäßigt: 6,00 EUR), Kinder & Jugendliche bis 13 Jahre: Eintritt frei

Weitere Infos: www.baumessenrw.de

Techno Classica Essen

Darf es ein alter Jaguar sein oder vielleicht doch ein VW-Bulli aus den 1950er-Jahren? Alles kein Problem auf der Techno-Classica in Essen. Denn sie ist die Weltmesse für Oldtimer, Motorsport, Motorräder, Ersatzteile und Restaurierung. Rund 1250 Händler zeigen über 2700 erstklassige Oldtimer, Youngtimer und viele Fahrzeuge im hochpreisigen Bereich, die zum Verkauf stehen. Ergänzt werden die Fahrzeugpräsentationen auf der Automesse durch die qualitativ und quantitativ hervorragenden Angebote von Top-Restauratoren, Zulieferer-Betrieben, Autoliteratur-Anbietern, Ersatzteilhändlern, Accessoires-Verkäufern, Uhren- und Technik-Händlern, Künstlern und Galeristen, Verlagen und nicht zuletzt Automodell-Anbietern.

Träume aus Blech und Chrom gibt es viele auf der Techno Classica in Essen. Foto: Rainer Schimm

Zu den bei der Techno-Classica Essen gepflegten Traditionen zählen zudem die Präsentationen der mehr als 200 Klassiker-Clubs und -Interessengemeinschaften, der Concours d’Élégance, bei der eine internationale Jury aus Experten und Fachjournalisten die schönsten, elegantesten und attraktivsten Händler-Klassiker küren, oder auch die Auktion, bei der regelmäßig über 80 Sammlerautomobile versteigert werden.

Messe Essen; 25. März bis 29. März; jeweils 9 bis 18 Uhr, (donnerstags 9 bis 19 Uhr)

Tageskarte Premium: 45 Euro (Online 40 Euro); Tageskarte: 25 Euro (Online 22 Euro); Tageskarte ermäßigt: 20 Euro (Online 18 Euro) Kinder & Jugendliche von 8 bis 14 Jahren: 12,50 Euro (Online 11 Euro); Familienkarte: 65 Euro (Online 55 Euro).

Weitere Infos: www.siha.de

