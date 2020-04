Schlimmer A2-Unfall: Zwei Autofahrer und ein Helfer sterben

Zwei Autofahrer und ein Ersthelfer sind beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge an einem Parkplatz der Autobahn 2 in Castrop-Rauxel getötet worden.

Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge an einem Parkplatz der A2 wurden drei Menschen getötet. Zudem seien weitere Zeugen und Ersthelfer teils schwer verletzt worden, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit.

Ein BMW geriet am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr in Höhe des Autobahnparkplatzes Ickern in Castrop-Rauxel ins Schleudern, wie es hieß. Das Auto prallte an der Parkplatz-Zufahrt in einen dort abgestellten Anhänger eines niederländischen Lastwagens. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto zurückgeschleudert worden und gegen einen weiteren abgestellten Lastwagen gekracht. Das zerstörte Auto klemmte danach unter dem Anhänger. Der Fahrer starb nach Polizeiangaben noch am Unfallort.

Auto rast in Unfallstelle und erfasst Ersthelfer

Der Fahrer des niederländischen Lastwagens habe den Unfall gesehen und sei herbei geeilt, so die Polizei weiter. Dabei sei er von einem zweiten Auto erfasst worden, das nahezu ungebremst in die Unfallstelle raste. Auch der Lastwagenfahrer starb. Der zweite Wagen - eine Mercedes - prallte, nachdem er den Ersthelfer erfasst hatte, in den am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Auch der Fahrer dieses Wagens starb nach Angaben der Polizei noch am Unfallort.

Menschen, die am Unfallort Erste Hilfe leisteten, seien durch den zweiten Zusammenstoß zum Teil schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Wie viele verletzt wurden, war einem Sprecher zufolge am frühen Morgen noch nicht klar.

A2 in Richtung Oberhausen war teils gesperrt

Warum der erste Wagen ins Schleudern geraten war und nach der Kollision noch ein zweites Auto in die Unfallstelle an dem Parkplatz raste, war demnach noch völlig offen. Die abgestellten Lastwagen blockierten die Zufahrt zu dem Autobahnparkplatz indes nicht, wie der Polizeisprecher sagte. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten mussten zwei der drei Fahrstreifen der A2 in Richtung Oberhausen gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten am Morgen noch an. (dpa/red)