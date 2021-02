Schnee im Revier: Diese Busse und Bahnen fahren wieder

Ruhrgebiet. Hier sammeln wir alle Meldungen, wo im Ruhrgebiet die Straßen vom Schnee befreit sind und wo Bus und Bahn wieder fahren.

Einige Straßen im Revier sind vom Schnee befreit, auf anderen klebt noch eine dicke Eisschicht. In diesem Artikel sammeln wir Meldungen darüber, wie der Stand in den einzelnen Städten aktuell ist: Welche Straßen kann man mit dem Auto gut befahren – welche besser nicht? Wo rollen Bus und Bahn wieder?

Essen

Die meisten Hauptverkehrsstraßen sind geräumt. In Anliegerstraßen liegt häufig noch Schee und Eis. Laut (EBE) sind alle Straßen von Schnee befreit, die laut Wetterverzeichnis geräumt werden müssen.

Oberhausen

Die (WBO) haben die Straßen der Stadt seit dem Schneefall durchgehend gestreut und vom Schnee befreit. Trotzdem sind einige Straßen weiß geblieben. Die WBO gehen in dieser Reihenfolge vor: Stufe 1) alle für den ÖPNV wichtigen Straßen, die Trasse, Brücken und große Durchgangsstraßen. Stufe 2) andere für den Verkehr wichtige Straßen. Stufe 3) sonstige Straßen (in der Regel Anliegerstraßen). .

Herne

Für Entsorgung Herne stehe zurzeit im Vordergrund, alle besonders wichtigen und gefährlichen Straßen sowie die Strecken für den Busverkehr, zum Impfzentrum oder zu Krankenhäusern befahrbar zu machen. Allerdings: In den kleineren Straßen sei einfach kein Durchkommen. Heißt auch: Die Müllabfuhr muss weiter ausfallen.

Gladbeck

Die Vestische haben den Betrieb des ÖPNV wieder aufgenommen. Einige Einschränkungen gibt es allerdings: Der Bereich der Stein- und Diepenbrockstraße ab Mittwoch für den Linienverkehr gesperrt. Die Haltestellen „Wilhem-Ollejnik-Straße“, „Bohmertstraße“, „Diepenbrockstraße“, „Eichendorffstraße“, „Phönixstraße“ und „Franzstraé“ der Linie 253 werden aufgehoben.

Dafür werden die Haltestellen der Linie 259 auf der Horster Straße angefahren. Eine Übersicht über weitere Teilstücke, die zunächst – unter anderem auch wegen Straßensperrungen – nicht angefahren werden können, findet sich unter vestische.de/umleitungen. Busse der können manche Nebenstraßen oder Wohnquartiere noch nicht befahren. Der RE 14 der Nordwestbahn fährt Mittwoch bis 12 Uhr weiterhin nicht.

Hattingen

Der Verkehr rollt auf den meisten Straßen wieder. Die Bogestra bedient wieder einiger Verbindungen, auch die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) ist unterwegs. : Linie 141: Die Linie verkehrt nur zwischen Hattingen Mitte und Nasse. Linie 359: im 30-Minuten-Takt zwischen Lindstockstraße und Hattingen-Mitte. SB 37: gesamter Linienweg. Straßenbahn 308: Zwischen den Haltestellen Bochum Hbf und Hattingen-Mitte fährt ein Straßenbahn-Ersatzverkehr im 15-Minuten-Takt.

Witten

Es fahren wieder einige Züge und auch die schickt Busse auf die Straße. Der RE 4 nach Dortmund fährt wieder. Der 371er fährt zur Uni Witten/Herdecke und bis Dortmund Oespel, auch der Busverkehr Rheinland schickt wieder den Schnellbus auf die Strecke.

Die 374, die am späten Dienstagnachmittag erstmals wieder zwischen Ruhr-Uni und Herbede verkehrte, nahm Mittwochmorgen den Betrieb nicht wieder auf.

Die Straßenbahnlinie 309 wird zwischen Witten Hbf und Langendreer durch Busse im 30-Minuten-Takt ersetzt. Auch der 320 er fährt wieder, zumindest auf einer Teilstrecke. Er pendelt zwischen dem S-Bahnhof Annen Nord und Herbede. Vier Haltestellen auf der Billerbeckstraße können nicht angefahren werden (Auf dem Hee, Potthoffstraße, Steinhügel und Kohlbahn). Dafür stoppt die Städtelinie im Esch, am Hellweg und am Steinberg in Heven.

Bochum

kehrt im Schichtbetrieb den Schnee von den Straßen. Die U35, seit dem Winterbruch nur unterirdisch von Schloss Strünkede in Herne bis zur Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum unterwegs, fährt jetzt auch wieder oberirdisch. „Wir fahren jetzt bis zur Endstation in der Hustadt im Zehn-Minuten-Takt“, sagt Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann. Seit dem Nachmittag fährt auch die Linie 308 zwischen Schauspielhaus und Vonovia-Ruhrstadion wieder im 15-Minuten-Takt.

Schwieriger gestaltet sich das bei anderen Strecken. Die U35 fährt auf eigenem Gleiskörper, es müssen vorrangig lediglich die Fahrleitungen eisfrei gehalten werden. „Auf anderen Strecken, etwa an der Hattinger Straße, liegen die Schienen in der Straße, in denen Eis und Schnee festgedrückt ist“, so der Bogestra-Sprecher. Außerdem fahren Ersatzbusse auf der Linie 308 zwischen Bochum Hbf und Hattingen im 15-Minuten-Takt.

Bottrop

Hier finden Sie eine Übersicht über die Teilstücke, die zunächst – unter anderem auch wegen Straßensperrungen – nicht angefahren werden können.

Uwe Wolters, Vorstandsvorsitzender der für zuständigen Entsorgungsbetriebe Best, erklärt, warum sich seit Tagen die Fahrverhältnissen – auch auf Hauptstraßen – kaum verbessern: „Wäre mehr Verkehr unterwegs, würde das gestreute Salz durch die Autos besser eingearbeitet und seine Wirkung kraftvoller entfalten, die unten liegende Eisschicht sogar wirkungsvoller aufgebrochen.“

Das konterkariert in gewisser Weise natürlich die Warnungen von Polizei und Feuerwehr, den Wagen möglichst stehen zu lassen, scheint räumtechnisch aber nachvollziehbar.

Mülheim

Lediglich die U18 pendelt zwischen Essen und dem Mülheimer Hauptbahnhof. Am Dienstag kündigte die an folgende Linien wieder in Betrieb zu nehmen: Die Buslinie 124 fährt zwischen Wehrplatz und Speldorf Friedhof, allerdings nicht über Sandstraße/Zinkhüttenstraße, sondern über die Mellinghofer Straße. Die Buslinie 133 fährt zwischen Luxemburger Allee und Dümpten. Ein Befahren der Endhaltestelle Heidkamp ist derzeit noch nicht möglich. Die Buslinie 752 fährt zwischen Mülheim Hauptbahnhof und der Grenze Düsseldorf. Die Straßenbahn 102 fährt im Tunnelbereich zwischen Buchenberg und Schloss Broich.

Duisburg

Rund um den Logport gerieten zahlreiche Laster ins rutschen und standen zum Teil quer auf den Straßen. Laut Polizei gab es deshalb an einigen Stellen Verkehrsbehinderungen. fahren auf der Linie 901 wegen vereister Oberleitungen keine Bahnen. Stattdessen verkehren zwischen den Haltestellen Zoo/Uni und Obermarxloh Busse. Da diese allerdings im Straßenverkehr unterwegs sind, kommt es laut Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) weiter zu Verspätungen. Und: In Ruhrort können die Karlstraße und Friedrichsplatz nicht angefahren werden. Die Straßen sind dort zu vereist.

Einen Fortschritt vermeldet die DVG bei der Linie 903: Im Süden fahren die Bahnen wieder bis Hüttenheim. Im Norden wird die Linie zwischen Meiderich Bahnhof und Dinslaken weiterhin durch Busse ersetzt.

Die Strecke der Linie U79 wird von den Bahnen komplett befahren. Nach DVG-Angaben gibt es aber weiterhin vereinzelt Ausfällen.Anders als in anderen Städten fahren in Duisburg Busse im gesamten Liniennetz. Allerdings müssen die Busse langsamer fahren, um nicht ins Rutschen zu geraten. Deshalb ist ebenfalls mit Verspätungen zu rechnen.