Wetter Schnee in NRW – am Sonntag wird es schon wieder milder

NRW. Erstmals hat es in diesem Winter auch im Flachland in NRW geschneit. Doch die Luft wird im Tagesverlauf milder. Warnung vor Straßenglätte!

Der Ausläufer eines Tiefs bei Island hat in der Nacht zu Sonntag auch im Flachland in NRW Schnee gebracht. Doch lange wird er sich nicht halten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit: Schon am Sonntagnachmittag setzt Tauwetter ein und es soll Regnen!

Bis zum Vormittag bleiben die Temperaturen in NRW auch an Rhein und Ruhr frostig und liegen zwischen -1 und -3 Grad Celsius, berichtet der DWD. Im Tagesverlauf kommt von Westen her neuer Niederschlag, der im Flachland jedoch in Regen oder Sprühregen übergehen wird, sagt der DWD.

Warnung vor glatten Straßen, auch im Flachland

Am Niederrhein werden im Laufe des Sonntags Höchsttemperaturen bis zu 5 Grad über Null erwartet, in Eifel, Sauer- und Siegerland bleiben die Temperaturen hingegen frostig, berichtet der DWD.

Die Meteorologen warnen jedoch vor glatten Straßen: "Beim Übergang von Schnee in Regen ist örtlich gefrierender Regen oder Sprühregen mit Glatteis nicht ausgeschlossen", berichtet der DWD.

Zu Wochenbeginn wird es wechselhaft, aber milder

Im Westen werde es am späten Sonntagnachmittag bereits deutlich milder sein - bei eher seltenen Niederschlägen. Ähnlich wechselhaft soll es zu Wochenbeginn weitergehen - bei milderen Temperaturen von maximal drei bis sechs Grad. (Red.)