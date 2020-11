Sex mit 13-Jährigen bringt lange Haft für Wiederholungstäter

Zufrieden war der 32 Jahre alte Marvin W. nicht mit seiner Verurteilung. Auch seine Mutter beklagte sich nach dem Urteil vernehmlich, ihr Sohn sei unschuldig. Aber die XXIV. Essener Strafkammer hatte keinen Zweifel an den Aussagen der 13-Jährigen, die von Sex mit dem Erwachsenen aus Essen-Karnap gesprochen hatten. Zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilte sie ihn.

Sexuellen Missbrauch und in einem Fall auch Vergewaltigung warfen die Richter Marvin W. vor. Wieder einmal hatte er sich i m Internet als 17-Jähriger ausgegeben, um mit Mädchen ins Gespräch zu kommen. Es ist nicht das erste Mal, dass er wegen Sexualdelikten vor Gericht steht.

Alte Bewährungsstrafen widerrufen

In der Vergangenheit ist er bereits zweimal zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das hat jetzt Konsequenzen für ihn. Denn während der neuen Taten stand Marvin W. noch unter laufender Bewährung. Weil diese sicher widerrufen werden, muss er zusätzliche zwei Jahre und drei Monate Haft verbüßen. Eine lange Zeit, bevor er wieder in Freiheit kommen wird.

Der Angeklagte gilt als sozial vereinsamt und unfähig, mit gleichaltrigen Frauen eine Beziehung aufzubauen. So tummelt er sich im Internet auf Plattformen, wo Minderjährige miteinander chatten. Er gibt sich dabei als 17-Jähriger aus.

Im Internet 13-Jährige kennengelernt

Die Tatserie, für die er sich jetzt verantworten musste, begann im März 2018. Er hatte im Internet ein Mädchen kennengelernt, das sein Alter von 13 Jahren auch nicht verschwieg. Er brach den Kontakt aber nicht ab, soll an einer Beziehung interessiert gewesen sein. Dass Sex mit Minderjährigen, auch wenn diese einwilligen, immer strafbar ist, wusste er.

Die 13-Jährige, die aus schwierigen Verhältnissen stammt, besuchte ihn schon nach wenigen Tagen. Einvernehmlich schliefen sie miteinander. An einer festen Beziehung hatte sie kein Interesse. Am Sex schon. Immer mal wieder suchte sie ihn deshalb in seiner Karnaper Wohnung auf, bekam dafür Zigaretten.

Freundinnen kamen mit zum Sex gegen Geld

In der Gelsenkirchener Wohngruppe, in der sie mittlerweile lebte, erzählte sie Freundinnen davon. Als die Mädchen Geld brauchten, gingen sie auch mal zu zweit zu ihm, bekamen 20 Euro für den Sex zu dritt. Obwohl die anfangs 13-Jährige den Sex gewollt hatte, war sie es, die später Anzeige erstattete. Sie hatte nämlich mitbekommen, dass Marvin W. eine Freundin von ihr, zwölf Jahre alt, kennengelernt hatte. Und diesem Mädchen wollte sie ersparen, was Marvin W. mit ihr gemacht hatte.

Beim Urteil fiel besonders schwer ins Gewicht, dass der Angeklagte laut Gericht eine andere 13-Jährige vergewaltigt haben soll. Sie hatte er über einen anderen Internetchat kennengelernt. Sie besuchte ihn ebenfalls, wollte aber ausdrücklich keinen Sex. Er setzte sich darüber hinweg, stellte das Gericht fest.

Staatsanwältin Laura Zdarta hatte sechseinhalb Jahre Haft beantragt, Verteidiger Volker Schröder eine gerechte Strafe verlangt. Im Urteil bescheinigte Richterin Ute Postert den Zeuginnen volle Glaubwürdigkeit. Mit den widerrufenen Bewährungsstrafen wird der Angeklagte rund sieben Jahre im Gefängnis bleiben müssen. Wenn er danach rückfällig wird, dann ist ihm die Sicherungsverwahrung sicher.