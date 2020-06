Sollen jetzt alle Kita-Beschäftigten in NRW getestet werden?

Genau 1.017.179 Corona-Abstriche hätten in der letzten Mai-Woche nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bundesweit untersucht werden können. Tatsächlich durchführt wurden lediglich 344.782 solcher PCR-Tests – ein Drittel. GEW und Verdi fordern angesichts dieser Zahlen und der Rückkehr zum (eingeschränkten) Regelbetrieb an Kitas und Schulen zum Schutz der Mitarbeiter „flächendeckende Tests in allen Einrichtungen“. „Wir wollen, dass unsere Erzieherinnen und Erzieher mit gutem Gewissen zur Arbeit fahren können“, erläuterte Marlene Seckler für die Gewerkschaft Verdi. „Weder sinnvoll, noch durchführbar“ entgegnen Virologen. Die Kliniken im Revier verteidigen indes ihre „restriktive“ Test-Politik. „Jeden Patienten zu testen, der zu uns kommt, wäre bei den aktuellen Prävalenz-Zahlen nicht zu rechtfertigen“, so Dr. Friederike Lemm,Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.

„Bei uns geht das Krankenhaus-Personal abends ja nach Hause“

In einem kleinen italienischen Dorf hat es funktioniert. Da wurden alle Bewohner wiederholt getestet – und nach vier Wochen waren die Covid-19-Infektionen unter Kontrolle. In Wuhan, der chinesischen Stadt, die als Keimzelle der Corona-Pandemie gilt, halfen die Tests ebenfalls: Dort strich man alle Ärzte, alle Pfleger, alle Krankenschwestern ab, so lange, bis man sicher sein konnte, dass keiner von ihnen mehr ansteckend war. Immer lauter werden die Stimmen, die auch hierzulande mehr Corona-Test fordern. Hier aber, sagt Prof. Ulf Dittmer, Leiter des Instituts für Virologie am Essener Universitätsklinikum, mache das keinen Sinn. „Bei uns geht das Krankenhaus-Personal ja abends nach Hause.“ Die Klinik-Mitarbeiter von Wuhan durften das nicht, sie wurden in Hotels kaserniert, so dass sie sich „nicht privat infizieren konnten“. Auch das kleine italienische Dorf war während der Testungen komplett abgeschottet, niemand durfte rein oder raus.

Maike Finnern fordert Corona-Tests für alle Kita-Mitarbeiter. Genau wie Marlene Seckler für Verdi „damit die guten Gewissens zur Arbeit fahren können“. Foto: GEW

Kurz vor der Öffnung der Kitas für alle Kinder am gestrigen Montag forderte GEW-Landeschefin Maike Finnern im WAZ-Interview dennoch Tests für alle Kita-Mitarbeiter, „weil sie entscheidend sein können bei der Eindämmung der Pandemie“. Auch für Schulen, seien flächendeckende Tests „das Mindeste, was passieren muss“, wenn diese den Regelbetrieb wieder aufnähmen. Verdi fordert ebenfalls flächendeckende (freiwillige) Tests in allen Kitas im Land, die einmal wöchentlich wiederholt werden sollten. „Es herrscht riesengroße Verunsicherung, die Beschäftigten fühlen sich im Stich gelassen. Und wir sorgen uns um ihre Sicherheit“, erläuterte die zuständige Gewerkschaftssekretärin Marlene Seckler. In Kitas könnten die Infektionsschutzregeln niemals eingehalten werden. „Da lässt sich körperlicher Kontakt gar nicht vermeiden.“

Verdi: Herr Stamp muss die Tests bezahlen

Kontinuierliche Tests erhöhten nicht nur den Infektionsschutz, sie würden zudem Klarheit bringen: Wer ist gesund, wer muss zuhause bleiben? Durch eine zusätzliche Testung auf Antikörper ließe sich gar feststellen: Wer hat die Infektion längst überstanden, vielleicht sogar ohne es zu bemerken? „Diese Menschen sind nach aktuellem Wissensstand für mindestens ein halbes Jahr immun, können niemanden mehr anstecken. Die würden wir dann an die Front schicken, in die U-3-Betreuung“, erklärt Seckler. Das Land, fordert sie, müsse die Tests bezahlen. „Herr Stamp wollte die Öffnung der Kitas. Nun muss er dafür sorgen, dass sich dort alle sicher fühlen.“

Alle ErzieherInnen im Land testen? „Das ist sicherlich nicht sinnvoll und auch nicht durchführbar“, glaubt der Essener Virologe Prof. Ulf Dittmer. „Wie oft sollen die denn getestet werden? Zweimal pro Woche für den Rest der Zeit?“ Die Idee, einmal zu testen und dann Sicherheit zu haben, sei falsch. „Und zu testen, ohne dass es Konsequenzen hätte, ist auch eine Frage von Ressourcen.

Tests für alle neuen Patienten? Das geben die Fallzahlen im Revier nicht her

Prof. Ulf Dittmer, Leiter des Instituts für Virologie der Uniklinik Essen, sagt: Testungen ohne Konsequenzen sind auch eine Frage von Ressourcen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Dittmer findet es richtig, dass Krankenhaus-Mitarbeiter nur dann getestet werden, wenn sie Krankheitssymptome zeigen, und dass nicht alle Patienten, die aufgenommen werden, routinemäßig abgestrichen würden. „Wir testen im Klinikum Essen jeden, bei dem es gesetzliche Vorgabe ist – und alle, die auch nur irgendwie Verdachtspatienten sein könnten; also Menschen mit Symptomen oder Kontakten zu Covid-Positiven, aber auch bestimmte Risikopatienten, die ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf der Erkrankung hätten sowie die sogenannten Langlieger.“ Und natürlich die, die entlassen werden, in ein Heim oder ein anderes Krankenhaus.

Gleiches gilt für das Katholische Klinikum in Bochum, Dr. Friederike Lemm, dort verantwortlich für die Krankenhaushygiene und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, betont: „Wir testen ganz bewusst nicht alle Patienten, die zu uns kommen, sind eher ein bisschen restriktiv, screenen nicht übermäßig. Das gibt die Epidemiologie im Revier nicht her.“ Die Fallzahlen seien hier viel zu niedrig, in Heinsberg sehe das sicher anders aus.

Virologe: 7,8 Milliarden Euro kostet das „Spahn-Papier“

So einfach ist der Corona-Abstrich nicht „Er ist nur dann gut, wenn er unangenehm ist“, sagt Dr. Friederike Lemm, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.Und wer ihn abnimmt, muss Schutzkleidung tragen. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Und so legt man am Bochumer KKB wie in der Essener Uniklinik neu aufzunehmenden Patienten erst einmal einen ausführlichen Fragebogen vor und achtet bei der täglichen Visite verstärkt auf Anzeichen einer Covid-19-Erkrankung. Der Aufwand „für hunderte von Tupfer-Abstrichen täglich“ wäre definitiv zu groß, erklärt Lemm. „Die getesteten Personen müssten ja isoliert werden, bis das Ergebnis da ist. Und das kann am Wochenende schon mal bis zu 24 Stunden dauern.“ Wolle man alle 4000 Mitarbeiter des Hauses testen, wären das allein 4000 Abstriche – für einen Durchgang. „Das ist personell und hygienelogistisch kaum zu gestalten.“

„Wenn wir bei weit über 1000 Tests in den letzten acht Tagen eine einzige Neuinfektion im Universitätsklinikum Essen feststellen, muss die Kosten-Nutzen-Frage gestellt werden dürfen“, glaubt Prof. Dittmer. Allein die Materialkosten für einen Corona-Abstrich-Test belaufen sich auf 30 Euro. Er ist doppelt so teuer wie andere PCR-Tests, etwa auf Hepatitis-, Grippe- oder HI-Viren („Die Firmen lassen sich den Test in der Krise gut bezahlen.“) Die Kosten für das „Spahn-Papier“, das derzeit im Gesundheitsministerium diskutiert werde, und wonach deutsche Kliniken künftig alle aufzunehmenden Patienten und in einem gewissen Turnus auch Mitarbeiter testen sollen, bezifferten die Krankenkassen mit 7,8 Milliarden Euro...

Entscheidend sind nicht flächendeckende, sondern anlassbezogene Tests

Entscheidender als flächendeckende seien anlassbezogene Tests, betonen Lemm wie Dittmer. „Wichtig ist, weiter einzelne Infektionsketten – Restaurants, Schlachthöfe, Familienfeste – zu finden und trocken zu legen. Das sind mögliche Ausgangspunkte für eine neue Welle.“

Mehr Tests, so wird die Forderung danach auch begründet, würden helfen, die „Asymptomatischen“ zu finden, die Infizierten, die das gefährliche Virus unbemerkt verbreiten. Diese Gefahr ist aber vermutlich sehr gering, so Dittmer: „In Wuhan wurden eine Million Menschen getestet, die nach dem Lockdown an ihre Arbeit zurückkehren wollten. Dabei hat man 500 Infizierte ohne Symptome gefunden. Die hatten über 2500 enge Kontaktpersonen, die dann alle getestet wurden, aber nicht einer davon war positiv.“

INFO: Die Zahlen aus NRW

In Nordrhein-Westfalen wurden in der 21. Kalenderwoche (18. bis 23. Mai) insgesamt 71.708 Tests auf Covid-19 durchgeführt. 239.575 wären nach Auskunft des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) machbar gewesen.

Pressesprecher Axel Birkenkämper zufolge sind die RKI-Vorgaben maßgeblich für die Durchführung von Tests. Da die Zahl der neu gemeldeten Infektionen sinke, sinke auch die Zahl der Tests bei symptomatischen Personen.

Aufgrund der sinkenden Anzahl an Neuinfektionen würden schrittweise auch Diagnose- und Abstrichzentren geschlossen, in denen die Tests bislang zentral durchgeführt werden, um die COVID-Patienten gezielt zu steuern und die Arztpraxen zu entlasten.

