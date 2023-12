NRW-Sommerferien: Alle Termine bis 2030 zur Urlaubsplanung

Düsseldorf. Sie wollen in den NRW-Sommerferien verreisen? Um Ihren Urlaub gut zu planen, finden Sie hier alle Termine der nächsten Jahre bis 2030.

Längere Urlaube, in denen etwa Fernreisen anliegen, wollen schon früher geplant sein. Wenn man Kinder mit Schulpflicht hat, ist es deshalb sinnvoll, die Termine der Schulferien in Nordrhein-Westfalen für die kommenden Jahre zu kennen. Das Land NRW hat die Termine für die Sommerferien bereits bis zum Schuljahr 2029/2030 veröffentlicht. Die Urlaubsplanung kann also losgehen.

Sommerferien in NRW: Das sind die großen Ferien bis 2030

Von Jahr zu Jahr gibt es bei den Terminen der Sommerferien Abweichungen. Generell beginnen die großen Ferien in Nordrhein-Westfalen meist im Juli, einmal im Juni. Der Überblick über die nächsten Jahre bis 2030:

2024 : 8. Juli bis 20. August

: 8. Juli bis 20. August 2025 : 14. Juli bis 26. August

: 14. Juli bis 26. August 2026 : 20. Juli bis 1. September

: 20. Juli bis 1. September 2027 : 19. Juli bis 31. August

: 19. Juli bis 31. August 2028 : 10. Juli bis 22. August

: 10. Juli bis 22. August 2029 : 2. Juli bis 14. August

: 2. Juli bis 14. August 2030: 24. Juni bis 6. August

Wissenswertes zur Rotation der Sommerferien

Nebenbei noch etwas Geschichte: Das bisher früheste Start-Datum für die Sommerferien in NRW war bislang der 15. Juni in den Jahren 1973 und 1990. Das zeigen Archivdaten auf der Internetseite der Kultusministerkonferenz.

Die Zeitspanne der Sommerferien aller Bundesländer erstrecken sich in dem Zeitraum je nach Jahr über 80 bis 87 Tage. Die ersten Bundesländer starten frühestens am 18. Juni mit den Ferien, die dann spätestens am 15. September enden. Beim Ferienanfang rotieren die Länder in Gruppen. Bayern und Baden-Württemberg machen dabei nicht mit und starten immer als letzte in die Ferien.

Für die Urlaubsplanungen der Familie sind auch die weiteren Schulferien und Feiertage wichtig:

Wie viele Urlaubstage stehen einem Arbeitnehmer eigentlich zu? Wir beantworten wichtige Fragen zum Thema Urlaub:

Wie viele Tage Urlaub stehen mir im Jahr zu?

Allen angestellten Personen stehen im Jahr mindestens 24 Werktage gesetzlicher Urlaub zu. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. Für den vollen Anspruch muss die Person mindestens sechs Monate in dem Unternehmen angestellt sein.

Muss der Arbeitgeber meinen Urlaubswunsch genehmigen?

Der Arbeitgeber muss bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs grundsätzlich die Wünsche der Arbeitnehmer berücksichtigen. Ausnahme: Wenn dringende betriebliche Belange oder die Urlaubswünsche anderer Arbeitsnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, dagegen sprechen.

Darf ich Resturlaubstage mit ins neue Jahr nehmen?

Im Bundesurlaubsgesetz heißt es dazu: „Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen.“ In dem Fall muss der Urlaub bis zum 31. März genommen werden.

Was ist, wenn ich während des Urlaubs krank werde?

Die durch Krankheit nicht zur Erholung genutzten Urlaubstage werden nicht vom Jahreskontingent abgezogen. Dafür braucht die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer jedoch ein ärztliches Attest.

Steht mir zusätzlicher Bildungsurlaub zu?

In NRW haben Arbeitnehmer gesetzlichen Anspruch auf fünf Tage bezahlten Bildungsurlaub, sofern man bereits sechs Monate in einem Unternehmen arbeitet. Der Antrag dazu muss mindestens sechs Wochen vor Beginn eingereicht und die anerkannte Bildungsveranstaltung mitgeteilt werden. Weitere Informationen finden sich im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz des Landes NRW.

