Sprockhöveler verprügelt im Wahn die eigene Mutter

Essen. Im Wahn verprügelte der psychisch kranke Sprockhöveler die eigene Mutter. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht Essen verantworten.

Zum Schluss der Aussage vor dem Landgericht Essen versichern sich die beiden Sprockhöveler, dass sie sich lieb haben. Die beiden sind Mutter und Sohn. Gerade hatte die 56-Jährige als Zeugin erzählt, wie ihr 25 Jahre alter Sohn, der Angeklagte, sie am 28. August verprügelt hatte, immer wieder ihren Kopf traf. Dafür muss er sich seit Donnerstag vor Gericht verantworten. Gefährliche Körperverletzung wirft Staatsanwalt Leif Seeger ihm vor.

Psychisch krank ist der Sprockhöveler, und das seit mindestens drei Jahren. Schuldunfähig ist er laut der psychiatrischen Gutachterin Marianne Miller, hat auch Stimmen gehört, als er zuschlug.

Zunächst fiel der Mutter nichts auf

Am 28. August war sie gegen 17.30 Uhr nach Hause gekommen, hatte ihrem Sohn etwas vom Schnellimbiss mitgebracht. Obwohl er damals in einer ambulanten psychiatrischen Reha-Einrichtung war, fiel ihr zunächst nichts auf an seinem Verhalten. Das änderte sich, als sie später noch einmal weg wollte. Beim Blick in sein Zimmer entdeckte sie eine Getränkedose.

Wie Mütter das so machen: Sie ermahnte ihn, keinen Alkohol zu trinken. Denn das sei gefährlich in Kombination mit seinen Medikamenten. Plötzlich habe er sich verändert. "Gazellenartig" sei er zur Eingangstür gesprungen, habe ihr den Weg verstellt. Sein Gesichtsausdruck habe sich verändert, er habe seltsame Töne ausgestoßen. "Er hat mich gruselig angeschaut, er war gar nicht mehr menschlich", erinnert sie sich. Und erzählt weiter: "Das Überraschende war, dass seine Faust in meinem Gesicht landete. Mehrfach."

Mit der Thermoskanne zugeschlagen

Immer wieder habe er dabei geredet. "Das Ohr, das Ohr", habe er gesagt. Dann habe er eine Dose aus der Küche geholt und ihr aufs Gesicht gedrückt. Die Anklage spricht dagegen von einer Thermoskanne, die er ihr ins Gesicht geschlagen haben soll. Das hatte sie früher selbst erzählt, und das passt auch zu ihren Verletzungen. Nahezu sämtliche Gesichtsknochen waren gebrochen.

Es ist eine schleichende Entwicklung, die aus dem jetzt 25-Jährigen einen psychisch schwer kranken Mann gemacht hat. Intelligent ist er, drückt sich gut aus. Und so erzählt er selbst, dass seine Kindheit eigentlich ganz gut verlaufen sei. Als er zwölf Jahre alt war, hätten seine Eltern sich getrennt. Das sei für ihn nicht schön gewesen.

Soziale Kontakte abgebrochen

Er sieht dann selbst depressive Störungen bei sich ab dem 14. Lebensjahr. Er bricht auch soziale Kontakte ab, verzichtet auf das geliebte Basketballspiel. Er begründet das am Donnerstag mit den schulischen Anforderungen auf dem Gymnasium. Das Abi hätte er sonst nicht geschafft.

Probleme hat er dennoch, geht zum Schluss ins Internat, legt dort sein Abitur ab. So richtig Fuß fasst er danach nicht. Er scheitert mit seinen Bewerbungen für eine Ausbildung zum Bürokaufmann, fängt zuletzt eine Ausbildung zum Altenpfleger an.

Erst spät kompetente Behandlung

Ab Anfang 2018 klagt er verstärkt über psychische Beschwerden, über Kopfschmerzen und Antriebslosigkeit. Der Hausarzt nimmt das nicht ernst: "Der Junge ist faul." So setzt eine kompetente Behandlung erst spät ein, stellt Gutachterin Miller fest.

Schon im Januar 2020 wird erstmals eine seiner Gewaltaktionen gegen seine Mutter der Justiz bekannt. Doch das Verfahren wird eingestellt, weil sie plötzlich schweigt. Jetzt steht ihm am Ende wohl wegen Wiederholungsgefahr die Einweisung in die geschlossene Psychiatrie bevor. Sein Verteidiger Tim Salewski kämpft zwar für ihn, hat den Weg des Mandanten auch vorbereitet für ein betreutes Wohnen. Doch Richter Markus Dörlemann, Vorsitzender der XXV. Essener Strafkammer, verweist in einem "offenen Wort" auf das psychiatrische Gutachten: "Sie haben doch gehört, dafür ist die Erkrankung zu kompliziert." Der Prozess wird fortgesetzt.