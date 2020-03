Straßenbahn schleift E-Scooter mit – Loch im Waggonboden

Eine Straßenbahn ist in Köln über einen E-Scooter gefahren. Dadurch wurde ein Loch in den Boden gerissen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein E-Scooter ist in Köln unter die Räder gekommen und von einer Straßenbahn mehrere Meter mitgeschleift worden. Der Roller schlug laut Polizei ein Loch in die Bodenplatte des vorderen Waggons, in dem mehrere Fahrgäste saßen. Verletzt wurde niemand.

Warum der E-Scooter im Gleisbett lag, ist noch nicht bekannt. Laut Polizei sei nicht klar, „ob der Leih-Scooter zuvor in Gleisnähe gestanden hatte und umgefallen war oder ob Unbekannte diesen möglicherweise absichtlich auf die Gleise gelegt hatten“.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die gegen Mitternacht im Bereich des Bahnübergangs Oberländer Ufer/Marienburger Straße unterwegs waren und Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gegeben werden.