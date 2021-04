Werne Beim Spielen in einem Heulager klemmt sich ein Junge den Fuß ein. Ein Strohballen drohte auf ihn zu stürzen. Die Feuerwehr konnte ihn befreien.

Einsatz für die Feuerwehr in Werne am Dienstag: Beim Spielen in einem Heuulager auf einem Feld am Werthweg in Stockum hatte sich ein Junge das Bein zwischen Strohballen eingeklemmt. Zudem drohte ein rund 280 Kilogramm schwerer Strohballen auf ihn zu fallen. Nach etwa einer Stunde konnte der Junge von den Einsatzkräften befreit werden, er kam in ein Krankenhaus.

Strohballen droht auf ein Kind zu Fallen: Einsatz in Werne

Sein Freund rief die Feuerwehr, nachdem sich der Junge nicht mehr eigenständig befreien konnte. Vorsichtig schoben die Einsatzkräfte mehrere Strohballen an die Seite, einen Ballen schnitten sie auf, um den Jungen zu befreien. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus transportiert.