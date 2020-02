Sturm „Victoria“: Viele Einsätze für die Feuerwehr

Essen. Die Feuerwehren in der Region hatten in der Nacht durch Sturm „Victoria“ vielerorts gut zu tun. Wetterdienst kündigt „lokal stürmische Böen“ an.

Sturmböen haben in der Eifel, bei Aachen und im Sauerland erneut heftig gewütet. Umgeknickte Bäume und abgerissene Äste blockierten Bahngleise und Straßen. Bei Rheine im Münsterland mussten etwa 200 Reisende einen IC verlassen.

Ausläufer des Orkantiefs „Victoria“ sind am Sonntag mit schweren Sturmböen über NRW gefegt. Für die Feuerwehren in der Region gab es in der Nacht zu Montag zahlreiche Einsätze:

sprach indes von einer „unauffälligen und ruhigen Nacht“, sagte ein Sprecher. Es habe nur wenige Einsätze gegeben, Sturmschäden hätten sich - anders als vor einer Woche durch Sturm „Sabine“ - sehr in Grenzen gehalten. Ein Baum sei auf eine Stadtwerke-Leitung gestürzt, aber auch dort sei der Einsatz laut dem Sprecher „nach 20 Minuten bereits wieder beendet gewesen“. In Duisburg ging die Feuerwehr von einem guten Dutzen Einsätzen wegen des Sturms aus, hieß es beim Lagedienst der Feuerwehr: „Größere Einsätze waren nicht dabei“.

Störungen im Bahnverkehr durch Sturm „Victoria“

Der Bahnverkehr musste, anders als bei Sturm „Sabine“ vor einer Woche, nicht großflächig eingestellt werden. Es kam jedoch zu einzelnen Streckensperrungen in der Nacht. Bei Duisburg, Bochum oder Dortmund, in Aachen, im Kreis Düren sowie in Billerbeck im Münsterland blockierten Bäume Bahngleise und Straßen. Verletzte gab es nicht.

Bei Rheine im Münsterland stürzte ein Baum auf eine Oberleitung, etwa 200 Reisende mussten daraufhin einen Intercity verlassen. Die Fahrgäste in dem Zug von Berlin nach Amsterdam sollten am Sonntagnachmittag mit Bussen zu nahe gelegenen Bahnhöfen gebracht werden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin. Die Strecke, auf der auch Fernverkehr von Koblenz nach Norddeich unterwegs ist, wurde gesperrt, der betroffene IC konnte nicht mehr weiterfahren. IC- und EC-Züge sowie der Regionalverkehr wurden umgeleitet. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen.

Februar ungewöhnlich milde - Wetterumschwung zum Wochenstart

Zum Wochenstart schwingt das Wetter um, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit: Der Wind lässt nach und die Temperaturen fallen, aber auch nur etwas. Nach ungewöhnlich milden Temperaturen vor allem am Sonntag wird der Montag kühler, sagte eine Sprecherin des DWD.

Gibt es am Sonntag und Montag wieder solch einen Sturm wie im Zuge von #SABINE? Die Grafik zeigt die Böen unseres Lokalmodells ab Sonntagmorgen bis Montagmittag (16.-17.02.2020). Fazit: Aus heutiger Sicht bekommen wir eine für die Jahreszeit übliche Windsituation. /V pic.twitter.com/vzavAr3djZ — DWD (@DWD_presse) February 13, 2020

Am Sonntag wurden sehr milde Temperaturen von bis zu 19 Grad erwartet - am Nachmittag wurden am Köln/Bonner Flughafen 18,5 Grad gemessen. Das südwestliche NRW war demnach der wärmste Bereich am Sonntag. Laut Wetterdienst sind die hohen Werte ungewöhnlich für die Jahreszeit und ähnlich den Maxima aus demselben Zeitraum der Jahre 1986, 1991, 2012 und 2019. 1990 wurden in der mittleren Februar-Dekade 19,7 Grad im Jülicher Raum gemessen.

Böiger Wind und kurze Gewitter in der Nacht zu Dienstag

Zum Wochenbeginn erwartete der Wetterdienst eine Kaltfront. Die Temperaturen würden am Montag auf 13 Grad fallen. Erneut gebe es auch Schauer und Gewitter. Am Dienstag ist demnach in den Hochlagen Schnee möglich. In den höchsten Lagen im Sauerland würden in der Nacht zu Dienstag Temperaturen bis -1 Grad erwartet, teilte der DWD mit. Er warnt vor gefrierender Nässe auf den Straßen und kündigt „geringen Neuschnee“ an.

Auch am Montag soll es laut DWD erneut windig werden. Für den Nachmittag sei mit böigem Wind aus Südwesten zu rechnen. Vereinzelt könnte es „lokal stürmische Böen geben“ mit Windgeschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometern. Am Abend und in der Nacht zu Dienstag seien zudem kurze Gewitter möglich. (dae/mit dpa)