Terrorverdächtige machten nach Festnahme unbeirrt weiter

„Auf einmal gab es einen Knall – ich habe erst an einen Schuss gedacht.“ Um 6.45 Uhr am Mittwochmorgen sitzt die Nachbarin aus Siegen-Geisweid plötzlich kerzengerade im Bett, dann stürzt sie zum Fenster. Auf der Straße: Mannschaftstransporter und Streifenwagen, schwarz gekleidete, bewaffnete Polizisten mit Helmen stürmen ins Haus gegenüber. Ihre Nachbarin, ebenfalls von dem Knall geweckt, klärt sie auf: „Die haben die Tür eingeschlagen.“

Ähnlich wie in Siegen ist es an diesem Morgen auch in Kreuztal, in Selfkant im Kreis Heinsberg und im sauerländischen Werdohl abgelaufen. Vier mutmaßliche Terroristen tadschikischer Herkunft haben die Ermittler festgenommen. Ein fünfter mit Namen Ravsan B. sitzt bereits seit über einem Jahr in Haft.

Die fünf Männer, 24 bis 32, sollen bereits über scharfe Schusswaffen und Munition verfügt haben, erklärte die Bundesanwaltschaft. Der nun festgenommene Farhodshoh K. habe bereits ein potenzielles Mordopfer ausgespäht. Das potenzielle Opfer habe sich „aus Sicht der Beschuldigten islamkritisch in der Öffentlichkeit geäußert“, laut Kölner Stadtanzeiger soll der Mann aus Neuss zum Christentum übergetreten sein. Auch US-Luftwaffenstützpunkte sollen sie ausgekundschaftet haben, um dort mit Drohnen und Gleitschirm Anschläge zu begehen.

„Sehr ernste Anschlagspläne“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) nannte die Anschlagspläne „sehr ernst“, die Taten hätten aber nicht unmittelbar bevorgestanden. Die fünf Männer seien als Flüchtlinge eingereist und sollen sich 2019 dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben. Drei seien als islamistische Gefährder eingestuft gewesen und zwei als sogenannte „relevante Personen“. Ursprünglich sollen sie geplant haben, nach Tadschikistan in den Heiligen Krieg zu ziehen. Dann entschieden sie sich für Anschläge in Deutschland. Möglicherweise hat dabei eine Rolle gespielt, dass zwei ranghohe IS-Führungsmitglieder in Syrien und Afghanistan ihnen Anweisungen gegeben haben sollen.

Für den IS soll die Gruppe Geld gesammelt und über „Finanzagenten“ in der Türkei nach Syrien geschickt haben, so der Generalbundesanwalt: Um noch mehr Geld schicken zu können, „nahm der Beschuldigte Ravsan B. einen mit 40.000 US-Dollar dotierten Auftrag für einen Mordanschlag in Albanien an.“ Ravsan B. sowie Sunatullokh K. seien dorthin gereist, aber „kurzfristig gescheitert“.

Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, soll Ravsan B. am 15. März 2019 festgenommen worden sein. Er soll zuvor Anleitungen für die Herstellung sogenannter unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) beschafft haben. Einige Komponenten hatte die Gruppe schon über einen Internet-Versandhandel gekauft.

Zwei Wochen nach der Festnahme des mutmaßlichen Anführers gerieten weitere Mitglieder offiziell ins Visier der Fahnder. Ein 19-jähriger Tadschike war Ende März 2019 durch die Fußgängerzone in Essen gerast und hatte einen Anti-Terror-Einsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand, offiziell wurde danach von einer Irrfahrt gesprochen, doch elf Tadschiken wurden sehr schnell ausgemacht und vorübergehend festgenommen, darunter auch Mitglieder der Zelle, heißt es aus Ermittlerkreisen. Der 19-Jährige soll aber nicht zu den fünf Terrorverdächtigen gehören.

Offenbar verfolgten die vier verbliebenen Gruppenmitglieder trotz der Warnsignale ihre Pläne weiter – was Ermittler durchaus als Erfolg ihrer Taktik feiern. 350 Polizisten durchsuchten am Mittwochmorgen insgesamt 13 Objekte in Essen, Neuss, Solingen und Wuppertal. Ein Auto, das wahrscheinlich dem in Werdohl Festgenommenen gehört, trug ein Essener Kennzeichen.

„Ich war froh, als er abgeführt wurde“

Die Nachbarin in Siegen sieht nach etwa 20 Minuten, wie die Einsatzkräfte einen Verdächtigen herausführen. Dafür betreten Spurensicherer in weißen Schutzanzügen das Haus. Der Mann sei ihr und und auch den anderen Anwohnern nicht geheuer gewesen, erzählt die Nachbarin. Er sei häufig in Kampfanzügen mit Tarnfleckmuster herumgelaufen, trage einen langen Bart. Seine Frau sei bis auf die Augen vermummt, die Tochter bekomme man kaum zu Gesicht. Immer wieder seien größere Warenlieferungen in die Wohnung herein- oder herausgebracht worden. Manchmal habe sie ihn mit anderen Männern im Auto angetroffen, sie hätten sich Hasspredigten in deutscher Sprache angehört. „Ich war froh“, sagt sie, „als ich gesehen habe, wie er abgeführt wurde.“