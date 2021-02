Tödlicher Freundschaftsdienst mit Pillen endet vor Gericht

Essen. Helfen wollte sie, gab der Freundin Tabletten gegen Schmerzen. Das durfte die Essenerin nicht. Sie landete vor dem Strafgericht.

Ein Freundschaftsdienst war es, der die 50-Jährige aus dem Essener Stadtteil Kray auf die Anklagebank gebracht hatte. Denn als sie ihrer unter Zahnschmerzen leidenden Freundin arglos ein starkes Schmerzmittel gab, hatte sie sich strafrechtlich auf eine Ebene mit Drogendealern gestellt. Die Essener Amtsrichterin Beate Aretz hatte aber ein Einsehen mit der reumütigen Frau und stellte das Strafverfahren gegen eine Geldbuße von 150 Euro ein.

Eigentlich eine alltägliche Handlung, die fast jeder aus dem eigenen Bekannten- oder Verwandtenkreis kennt: Da hat jemand noch Tabletten übrig, die ihm mal ein Arzt verschrieben hatte, und da kommt ein Bekannter, der Beschwerden hat und dafür nicht zum Arzt gehen will. „Hier“, heißt es dann, „nimm die, hat mir auch geholfen“.

Freundin starb nach Einnahme der Tabletten

Gut ist das nicht, auch wenn es gängige Praxis ist. Welche Risiken diese Selbsthilfe medizinischer Laien birgt, zeigt dieser Fall. Denn die 47 Jahre alte Freundin, die ebenfalls in Kray lebte, verstarb laut Anklage am 26. November 2017 um 7.46 Uhr in ihrer Wohnung, nachdem sie die am Vortag von der Angeklagten erhaltenen Pillen eingenommen hatte.

Durch den Tod kam die Staatsanwaltschaft ins Spiel. Dass das Mittel der Angeklagten ursächlich für das Sterben war, ließ sich nicht nachweisen. Immerhin hatte die 47-Jährige noch weitere Tabletten eingenommen. Auf dem Tisch in ihrer Wohnung lagen andere Medikamente, darunter auch

Zahnschmerzen waren verschwunden

Polizei und die für Tötungsdelikte zuständige Abteilung der Staatsanwaltschaft ermittelten. Hilfreich war dabei der WhatsApp-Verkehr, in dem die Verstorbene sich vor ihrem Tod freimütig über die Wirkung der Medikamente geäußert hatte. Um 18.49 Uhr am Vortag schrieb sie: „Zahnschmerzen weg.“ Dahinter das Zeichen für „Daumen hoch“ und für Freude.

So ließ sich der Medikamentenweg rekonstruieren. Die Angeklagte hatte das Schmerzmittel nach einer Operation erhalten, die ihr den Magen verkleinert hatte. Für den Notfall, falls die Schmerzen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht auszuhalten seien, verschrieb ihr Arzt ihr „Oxycodonhydrochlorid Puren“. Aber offenbar hielten die Schmerzen sich in Grenzen, die Tabletten blieben übrig.

Medizin fällt unter das Betäubungsmittelgesetz

Wer den Beipackzettel des Mittels liest, der wird zwar vor vielen Nebenwirkungen gewarnt, auch bei Dopingkontrollen könne es Probleme geben. Zu lesen ist im Kleingedruckten auch, dass es sich um ein Opium ähnliches Mittel handele. Nur das strafrechtliche Risiko steht dort nicht. Es fällt aber unter das (BtMG), in dem auch die Strafbarkeit der Abgabe von Drogen wie Kokain, Heroin und eben Opium aufgeführt wird.

Die Anklage von Staatsanwältin Birgit Jürgens ging davon aus, dass der Angeklagten die Strafbarkeit bekannt war, weil sie dieses Medikament nur über ein besonderes BtM-Rezept erhalten hatte. Die 50-Jährige, die ja ihre Freundin verloren hatte, zeigte sich vor Gericht reumütig. Auch ihr Verteidiger Andreas Wieser betonte, dass sie das Risiko des Freundschaftsdienstes nicht gesehen habe.

Richterin Aretz äußerte schon von sich aus die Einschätzung, dass eine Verurteilung nicht nötig sei. Angesichts der geringen Schuld der Angeklagten stellte sie das Verfahren ein. Auch die Staatsanwaltschaft hatte nichts dagegen.