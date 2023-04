Tödlicher Unfall auf A44: Fußgänger (46) von Auto überrollt

Einsatz für die Dortmunder Polizei: Auf der A44 hat sich am Freitagabend ein tödlicher Unfall ereignet (Symbolbild).

Geseke. Auf der A44 in Richtung Kassel hat sich ein tragischer Unfall ereignet: Ein 46-Jähriger ist hier von einem Auto überrollt worden und gestorben.

Bei einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A44 bei Geseke in Richtung Kassel ist am Freitagabend ein 46-Jähriger tragisch ums Leben gekommen. Wie die Polizei Dortmund mitteilt, war der Mann als Fußgänger auf der Autobahn unterwegs. Er wurde von einem Auto überrollt. Lesen Sie hier: Bett in Seniorenheim brennt: 81-jährige Bewohnerin stirbt

Tödlicher Unfall auf der A44: Mann läuft auf die Fahrbahn

Bei dem Getöteten handelt es sich wohl um einen Mann aus Polen. Als der Reisebus, in dem er mitfuhr, auf dem Parkplatz Hellweg-Süd eine Pause machte, ging der Mann auf die Fahrbahn der Autobahn.

Auf Höhe der Mittelleitplanke drehte der 46-Jährige um und wurde von dem Wagen eines 53-jährigen Bochumers überfahren. "Der Bochumer sowie seine weiteren Insassen blieben unverletzt", teilt die Polizei mit. Warum der Mann auf die Fahrbahn lief, ist noch nicht geklärt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ck)

