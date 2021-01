Tödliches Unglück auf A3: Spuren bleiben weiterhin gesperrt

Köln. Nach dem tödlichen Betonplatten-Unfall werden die Spuren auf der A3 bei Köln noch monatelang gesperrt sein. Autofahrer müssen mit Staus rechnen.

Nach dem tödlichen Betonplatten-Unfall wird es auf der A3 bei Köln voraussichtlich noch mehrere Monate Einschränkungen für Autofahrer geben. Die Sperrung von zwei Fahrspuren entlang der Lärmschutzwand zwischen dem Kreuz Köln-Ost und Köln-Dellbrück bleibe vorläufig bestehen, sagte eine Sprecherin der Autobahn-GmbH des Bundes am Mittwoch.

Auf dem stark befahrenen Autobahn-Abschnitt sei deshalb immer wieder mit Staus zu rechnen. Im November hatte sich dort eine tonnenschwere Platte aus einer Schallschutzmauer gelöst und eine Autofahrerin erschlagen.

Nach tödlichem Betonplatten-Unfall: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt

Die noch hängenden Lärmschutzelemente sollen nun mit zusätzlichen Sicherungen versehen werden. Die Arbeiten dafür müssten aber zunächst ausgeschrieben und vergeben werden, sagte die Sprecherin. Die Halterungen - mehrere Hundert Stück - müssten dann speziell angefertigt werden. Ehe sie dann eingebaut seien und die gesperrten Spuren wieder freigegeben werden könnten, werde es bestimmt Mai oder Juni werden. Zuvor hatten die „Kölnische Rundschau“ und der WDR berichtet.

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt. Am Dienstag hatte die Behörde mitgeteilt, dass die Erstellung des Sachverständigen-Gutachtens noch geraume Zeit dauern werde. Zudem seien weitere technische Untersuchungen an der Lärmschutzwand nötig. (dpa)