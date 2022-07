Unwetter in NRW: Feuerwehr im Stress – Bahnstrecken gesperrt

Ein Baum stürzte auf einen Traktor in Mönchengladbach. Auch in Hünxe gab es einen solchen Unfall, der Treckerfahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

NRW. Eine Gewitterfront hat am Donnerstagabend an Rhein und Ruhr viele Schäden angerichtet. Im Bahnverkehr sind auch am Freitag Strecken gesperrt.

Eine heftige Unwetterfront mit Starkregen und Gewitter ist am Donnerstagabend über die Region gezogen – vom Rheinland und Niederrhein über Ruhrgebiet und Münsterland bis Niedersachsen.

Im Bahnverkehr führt das auch am Freitagmorgen noch zu Störungen, meldet das Portal zuginfo.nrw (externer Link):

Zwischen Oberhausen-Sterkrade und Wesel können bis voraussichtlich 16 Uhr am Freitag keine Züge fahren, wegen umgestürzter Bäume und Ästen in der Oberleitung. Betroffen sind die Linien RE5 und RE19 .

können bis voraussichtlich 16 Uhr am Freitag keine Züge fahren, wegen umgestürzter Bäume und Ästen in der Oberleitung. Betroffen sind die Linien und . Die Sperrung der Bahnverbindung zwischen Duisburg Hbf und Emmerich betrifft auch den Fernverkehr : ICE-Züge von und nach Amsterdam werden umgeleitet, die Halte Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem entfallen, teilt die Bahn am Freitagmorgen mit. Züge verspäten sich um eine Stunde. Voraussichtliche Dauer der Sperrung: bis Freitagmittag.

betrifft auch den : ICE-Züge von und nach Amsterdam werden umgeleitet, die Halte Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem entfallen, teilt die Bahn am Freitagmorgen mit. Voraussichtliche Dauer der Sperrung: bis Freitagmittag. Zwischen Duisburg und Moers kommt es ebenfalls zu Verspätungen und Teilausfällen. Grund sind Unwetterschäden zwischen Rheinhausen und Trompet. Betroffen sind die Linien RE44 und RB 31 . Die Störung dauert noch bis mindestens 11 Uhr.

kommt es ebenfalls zu Verspätungen und Teilausfällen. Grund sind Unwetterschäden zwischen Rheinhausen und Trompet. Betroffen sind die Linien und . Die Störung dauert noch bis mindestens 11 Uhr. Z wischen Krefeld Hbf und Duisburg Hbf war die Bahnverbindung bis zum Morgen gesperrt. Gegen 6 Uhr teilte die Bahn mit, der umgestürzte Baum sei entfernt, Züge fahren wieder auf ihrem Regelweg. Betroffen sind die Linien RE42 , RB33 und RB 35 .

war die Bahnverbindung bis zum Morgen gesperrt. Gegen 6 Uhr teilte die Bahn mit, der umgestürzte Baum sei entfernt, Züge fahren wieder auf ihrem Regelweg. Betroffen sind die Linien , und . Zwischen Neuss und Mönchengladbach fuhren die Nacht über keine Züge. Gegen 7 Uhr teilte die Bahn mit, "in Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten." Betroffen sind die Linien RE4 und S8.

Unwetter in NRW: 600 Feuerwehreinsätze in Duisburg

Besonders heftig war es in Duisburg. 300 Feuerwehrleute seien im Dauereinsatz – wohl noch bis Freitagfrüh, schätzte die Leitstelle. Bis 22 Uhr wurden 600 Einsätze gemeldet. Viele Bäume stürzten um und Keller liefen voll. Auf der Ruhr kenterte ein Boot, die Feuerwehr rettete drei Personen aus dem Wasser. Verletzt wurde niemand. – am stärksten betroffen war aber der Westen. Im Stadtteil Baerl fiel für eine halbe Stunde das Telefon (Festnetz) aus. Der Schaden war aber schnell behoben.

Unwetter in Duisburg: Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

Unwetter in NRW: Blitz spaltet Eiche in Mülheim

Im Kreis Wesel wurde die Feuerwehr zu rund 350 Einsätzen gerufen, bei denen es zu Sachschaden kam. Die Polizei registrierte 125 Einsätze wegen des Unwetters, meist durch umgestürzte Bäume auf Straßen, überflutete Fahrbahnen oder ausgefallene Ampeln. In Hünxe wurde ein Traktorfahrer schwer verletzt: Ein umstürzender Baum traf den Trecker auf der Wilhelmstraße – der Mann wurde am Kopf getroffen. Lebensgefahr bestehe nicht, bestätigt die Feuerwehr. Ebenfalls in Hünxe musste die Feuerwehr zu einem Getränkemarkt an der Dinslakener Straße ausrücken: Bei Sturm und Regen war das halbe Dach zusammengekracht. Es entstand erheblicher Sachschaden.

In Mülheim brachte die heftige Gewitterfront "nur" drei Feuerwehreinsätze. Neben einem kleinen umgekippten Baum in Speldorf und einem vollgelaufenen Keller in Saarn gab es einen größeren Einsatz am Wintgensweg in Saarn: Hier hatte vermutlich ein Blitz eine 20 Meter hohe Eiche gespalten – eine Baumhälfte stürzte auf ein Wohnhaus und ein Auto. Verletzt wurde niemand.

Eine Eiche stürzte auf die Winkelhauser Straße in Duisburg. Foto: Martin Ahlers

Die Feuerwehr Moers berichtet von 100 Einsätzen. Unter anderem standen Keller unter Wasser. Im Süden der Stadt wurden viele Bäume entwurzelt. In der Stadtmitte an der Homberger Straße stand ein Geschäft unter Wasser.

Unwetter in NRW: Umgestürzte Bäume blockieren Bahnstrecken

Bäume stürzten auf die Zugstrecke zwischen Krefeld und Meerbusch, die dadurch zeitweise blockiert war. Auch die Bahnstrecke zwischen Emmerich und Oberhausen war am Abend wegen mehrerer umgestürzter Bäume gesperrt. Auf der Bahnstrecke zwischen Gronau und Enschede lag ebenfalls ein Baum. Der Abschnitt wurde gesperrt, Züge warteten an Bahnhöfen, wie die DB Regio am Donnerstagabend twitterte. Es gebe Verspätungen und Teilausfälle. Ausfälle gab es wegen des Unwetters auch bei der S-Bahn-Linie S11 zwischen Bergisch Gladbach und dem Düsseldorfer Flughafen.

Äste und Bäume stürzten auch in Mönchengladbach auf die Straßen. Ein Traktor wurde von einem Baum getroffen, mehrere Straßen zudem überspült. Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erregte ein junger Mann, der kurzerhand mit einem Kanu über die überflutete Straße paddelte.

Ein Mann fährt mit einem Kajak durch eine überflutete Straße in Mönchengladbach. Eine Gewitterfront hat am Donnerstagabend in Teilen des Rheinlands und des Ruhrgebietes Schäden verursacht. Foto: Sascha Rixkens/Einsatzreporter Niederrhein/dpa

Feuerwehr Dinslaken zählte 146 Einsätze - Bäume auf Straße gestürzt

Auch in Wesel, Schermbeck, Dinslaken und Voerde gab es jede Menge Einsätze, alleine in Dinslaken zählte die Feuerwehr 146, nachdem das Unwetter gegen 19 Uhr über die Stadt zog. "Die Willy Brandt Straße, Voerder Straße, Augustastraße, Ziegelstraße und die Hünxer Straße waren durch umgestürzte Bäume teilweise nicht passierbar", berichtete die Feuerwehr Dinslaken in der Nacht. Bis 1.45 Uhr seien "die notwendigsten Einsatzstellen" abgearbeitet worden. 89 Kräfte der Feuerwehr Dinslaken waren im Einsatz, unterstützt von zwei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter mit Besatzung der Feuerwehr Voerde. Ein Auto-Fahrer wurde in Dinslaken durch einen umstürzenden Baum leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. In Wesel schlug ein Blitz in ein Haus ein und löste einen Brand aus. Zwei Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Meist aber waren Bäume umgestürzt oder Äste herabgefallen. Dabei wurden mehrere Autos beschädigt. Zudem musste die Feuerwehr mehrfach wegen vollgelaufener Keller ausrücken.

Auf der Voerder Straße in Dinslaken stürzte ein entwurzelter Baum auf ein geparktes Auto. Foto: Feuerwehr Dinslaken

Ein Blitz hatte in Goch im Kreis Kleve einen 30 Meter hohen Laubbaum gespalten. Eine Hälfte stürzte auf ein Baugrundstück, die andere drohte auf eine Scheune zu kippen. Die Feuerwehr entschärfte die Lage und sägte Teile des Baumes ab. Insgsamt wurden nur zwei Einsätze wegen des Gewitters am Donnerstagabend registriert. In einem Haus lief Regenwasser wegen einer verstopften Dachrinne in ein Gebäude und lief in die Zuluftöffnung der Zentralheizung. Die Feuerwehr konnte den Schaden beheben.

Feuerwehr lobt Bürgerinnen und Bürger: Straßen selbst freigeräumt

In Bottrop zog aus dem Süden ab etwa 19 Uhr ein schweres Gewitter über das gesamte Stadtgebiet - mit Starkregen und heftigen Sturmböen. Die Feuerwehr teilte mit, sie sei zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume gerufen worden.

Die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen meldete bis 22 Uhr 43 Unwetter-Einsätze, meist umgestürzte Bäume und lose Äste. Grund war "ein kurzes, aber heftiges Gewitter gegen 18.45 Uhr", berichtete die Feuerwehr. Drei Fahrzeuge wurden von Bäumen beschädigt. Verletzt wurde niemand – größere Sachschäden blieben aus.

In Krefeld wurden Straßen und Keller überflutet, Bäume stürzten um – einer traf ein mit mehreren Personen besetztes Auto. Verletzt wurde niemand. Betroffen durch umstürzende Bäume war auch die A57. Die Feuerwehr lobte ausdrücklich den Einsatz vieler Krefelderinnen und Krefelder: Schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte waren viele Sägen und starke Hände am Werk, um die Straßen schnell freizuräumen.

Auch in Köln musste die Feuerwehr nach dem Gewitter am Donnerstagabend Straßen von umgestürzten und abgerissenen Ästen freiräumen. Foto: Thomas Banneyer/dpa

In Köln meldete die Feuerwehr via Twitter 32 Einsätze. Auch dort waren Bäume umgestürzt, berichtet dpa. Ebenso heftig tobte das Unwetter in Aachen.

Nur wenige Einsätze in Bochum und Essen

In Bochum, Düsseldorf und Essen gab es zwar eine handvoll Einsätze, etwa wegen abgebrochener Äste auf der Straße, aber alles in allem sei es nicht dramatisch gewesen, berichten die Leitstellen.

Hagel in Bochum Foto: Michael Weeke

In Essen bilanzierte die Feuerwehr am Freitagmorgen insgesamt 35 Einsätze nach dem Gewitter am Donnerstagabend. Ein paar Bäume seien umgestürzt, einige Keller liefen mit Wasser voll. Letztlich habe es bei den Einsätzen "nichts dramatisches" gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher.

