Vatertag-Blog: Party in Münster - viele friedliche Feierer

Feiertag und traumhaftes Wetter - aber leider Corona: Wie passen Abstandsgebote und Bollerwagen-Touren zusammen? Was passiert in den grenznahen niederländischen Städten Venlo und Roermond, die traditionell beliebte Ausflugsziele sind? In unserem Himmelfahrts-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden.

19.40 Uhr - nur die Gänse verstoßen gegen Abstandsregeln: Das jedenfalls vermelden unsere Reporter, die an der Ruhr um Mülheim und Essen unterwegs waren: Viele Menschen, aber die allerallermeisten verhalten sich vernünftig und gemäß der Abstandsregeln.

17.20 Uhr - alles ruhig bislang: Der Vatertag ist mehr oder weniger ausgefallen. Jedenfalls, das, was man gemeinhin darunter versteht. Die Polizei in den großen NRW-Städten zog am frühen Abend eine durchweg posititive erste Bilanz: Es gab trotz schönstem Wetter und großer Hitze keine große Randale, keine Massenparty, keine auffälligen Besäufnisse. Selbst an beliebten Orten an der Ruhr oder an den Ausflugsseen war zwar sehr viel los, aber es seien bei den Kontrollen kaum Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen festgestellt worden. In der Landeshauptstadt habe es ebenfalls kaum „typisches Vatertagsgeschehen“ gegeben, so ein Polizeisprecher. „Es gab keine nennenswerten Exzesse.“ Zwar sei bei dem schönen Wetter viel los gewesen in der Stadt - allerdings hätten die meisten Menschen dabei versucht, Abstand zu halten. Auch in Dortmund war der Polizei zufolge „alles im grünen Bereich“. Ähnlich klang das Fazit auch in Essen und Münster.

15.45 Uhr: Party in Münster. Mit zunächst 100 Gästen hat der Strand-Club „Coconut Beach“ am Feiertag wieder geöffnet. In Münster stieg ab dem Nachmittag die nach Angaben des Clubs erste Open-Air-Party seit Beginn der Corona-Pandemie. Einlass wurde nur mit Masken gewährt, wie der Veranstalter Dockland vorab mitteilte. Außerdem wolle man darauf achten, dass die Partygäste die Hygienevorschriften einhalten. Dazu gehörte auch, Abstand zu wahren: Zum Tanz bekam jeder Gast seinen eigenen Kreidekreis, wie der Veranstalter auf Instagram zeigte.

Die 100 Tickets waren im Vorverkauf schon nach kurzer Zeit vergeben - trotz eines stolzen Preises: 70 Euro kostete eine Karte. Inbegriffen waren Speisen und Getränke. Der „Paketpreis“ war nach Angaben des Veranstalters ein Versuch, die Kosten zumindest ansatzweise aufzufangen. Auch die gebuchten Electro-Künstler seien dem „Coconut Beach“ mit ihrer Gage entgegengekommen.

In Nordrhein-Westfalen gilt für Bars und Clubs eigentlich weiterhin, dass sie aus Schutz vor dem Coronavirus geschlossen bleiben müssen. Entschieden wird im Einzelfall. Ob der Strand-Club für die Party eine Sondergenehmigung bekommen hat oder nicht unter die Bestimmungen fällt, war zunächst unklar. Die Stadt Münster war dazu am Feiertag nicht zu erreichen. (dpa)

14.00 Uhr: Rappelvoll an der Rheinfähre. An der Fähre Walsum-Orsoy über den Rhein ist es rappelvoll. Unzählige Fahrradfahrer knubbelten sich vor dem Zugang.

Trotz der Corona-Regeln knubbelt es sich an und auf der Rheinfähre in Walsum-Orsoy am Vatertag, Himmelfahrt, 21. Mai 2020. Foto: Anja Hasenjürgen

Teils waren sie ohne Mundschutz unterwegs und hielten den Mindestabstand nicht ein, berichtet Redakteurin Anja Hasenjürgen, die am Rhein unterwegs war.

Volle Grenzstadt Venlo: Keine Munschutz-Pflicht in den Niederlanden

13.30 Uhr: Voll ist's in Venlo. Trotz der eindrücklichen Warnungen haben sich am Donnerstag viele Touristen auf den Weg nach Venlo gemacht. Es sei voll in der niederländischen Grenzstadt und kaum jemand halte Abstand, berichtet unsere Reporterin Annika Fischer. Dennoch sei deutlich weniger los auf den Straßen als noch vor einer Woche. "Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Venlo in den vergangenen Tagen hat die Leute vermutlich abgeschreckt." Venlo hatte etwa hohe Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln angekündigt.

Ein beliebtes Ziel für Besucher in Venlo ist etwa der Supermarkt "Die 2 Brüder". Auf dem nahe gelegenen Parkplatz sehe man viele Familien aus dem Ruhrgebiet ihre Autos vollladen, so Fischer. Etwa 90 Sicherheitskräfte, Polizisten und Verkehrsregler seien in der kleinen Stadt im Einsatz. Für Fußgänger gilt "Einbahnverkehr", sie dürften nur rechts laufen und müssten den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten.

Passanten gehen am Donnerstag, Himmelfahrt, durch die Innenstadt von Venlo. Die Stadt erwartet trotz der Corona-Pandemie zahlreiche Besucher. Foto: Julia Tillmann

"Wir haben schon gedacht und auch gehofft, dass die Deutschen wiederkommen. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele so schnell wiederkommen", sagt Erwin Boom, Wirtschaftsdezernent der Stadt Venlo. Die Besucher und Touristen, die in der Venloer Innenstadt ankommen, erhalten als erstes einen pinkfarbenen Zettel, auf dem zu lesen ist "Schön, dass sie wieder da sind!" - auf dem aber eben auch die Corona-Regeln noch einmal erklärt sind, berichtet unsere Reporterin.

In den Niederlanden gibt es noch keine Mundschutz-Pflicht. Erst ab dem 1. Juni soll es verpflichtend sein, im öffentlichen Nahverkehr in den Niederlanden eine Gesichtsmaske zu tragen, berichtet Fischer.

Ruhiger Vatertag im Ruhrgebiet und am Rhein

13.50 Uhr: Viele Ausflügler am Rotbachsee in Dinslaken und am Rhein in Voerde. Diese Orte sind bei schönem Wetter ein beliebtes Ziel bei Spaziergängern und Radfahrern - das ist am Vatertag nicht anders: Trotz Corona-Zeiten lockte die Sonne zahlreiche Menschen an den Rotbach und an den Rhein, berichtet unsere Reporterin Corinna Meinold.

Doch die Leute hielten sich an die Abstandsregeln, seien entweder zu zweit, als Familie oder mit zwei Haushalten unterwegs. Auch zu anderen Ausflüglern hielten sie den Abstand ein. Einige verpflegten sich mit eigenem Proviant und machten ihre Pause lieber auf der Bank anstatt im Biergarten einzukehren.

12.30 Uhr: Ruhig ist's im Ruhrgebiet: Am heutigen Vatertag melden die Polizei-Leitstellen im Ruhrgebiet um 12.30 Uhr noch keine besonderen Vorkommnisse. "Bisher ist alles ruhig", sagt etwa ein Diensthabender der Polizei Bochum. Aus Duisburg heißt es: "Das ist bisher ein ganz normaler Arbeitstag. Wir gehen nicht davon aus, dass es irgendeine Eskalation geben wird." Auch in Essen und in Hagen hatte die Polizei noch keine Vorkommnisse zu vermelden.

11.45 Uhr: Emmerich Bereits die Radwege der Emmericher Stadt sind voll. Viele Kleingruppen bestehend aus drei bis vier Personen radeln bei strahlendem Sonnenschein. Auch Reporterin Milla Kerkhof ist unterwegs und berichtet: Oftmals sind es Familien, die gemeinsam mit ihren Jüngsten im Radanhänger das Wetter genießen.

Als Ziel zur Pause wird oft die Dorfschenke in Dornick angesteuert. Bei diesem Sonnenschein wünschen sich die Radler etwas Kühles zu trinken. Die Tochter des Wirts, mit Maske bekleidet, ist froh, dass nach der langen Durststrecke endlich wieder was los ist. „Die Leute halten sich an die Regeln“, bestätigt sie. Auf dem Platz sitzen viele Besucher unter den Sonnenschirmen – auf Abstand.