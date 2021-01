Vergewaltigung: Angeklagter sieht sich als das Opfer

Essen. Vergewaltigung wird dem 31-jährigen Essener vorgeworfen. Doch vor dem Landgericht sieht der Dolmetscher sich selbst als das Opfer.

Übers Internet hatten sie sich kennengelernt, aber gleich beim ersten persönlichen Treffen soll der 31jährige Essener die Frau zum Sex gezwungen haben. Seit Montag muss er sich vor der VI. Essener Strafkammer wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten. Doch er schildert den Ablauf des 5. August vergangenen Jahres ganz anders. Folgt man seiner Darstellung, dann ist er das Opfer und zum Sex gezwungen worden.

Das hat wenig gemein mit der Anklage, die auf den Aussagen der Frau beruht. Staatsanwältin Hannah Schlenger liest vor, dass die beiden sich im Internet kennengelernt hätten. Beim ersten Treffen habe er überraschend direkt ins Hotel gewollt, wo er wohnte. Der Grund: Ihm war Flüssigkeit über die Hose gelaufen, er müsse sich umziehen.

Sex mit Schlag ins Gesicht erzwungen

Im Zimmer angekommen hätten die beiden sich geküsst. Einvernehmlich. Doch plötzlich habe er von ihr Sex verlangt. Als sie das ablehnte, sei er gewalttätig geworden. Mit der flachen Hand habe er ihr und seine Forderung wiederholt.

Mit Gewalt habe er sie dann zum Sex gezwungen, sie auch noch ins Bad gezerrt und weitergemacht. Schließlich sei er zurück ins Zimmer gegangen und habe sich aufs Bett gelegt. Er soll sie nicht daran gehindert haben zu gehen. Allerdings rief er ihr laut Anklage noch zu, er stehe halt darauf und sei eben dominant.

Zweiter Anklagepunkt: Frau gewürgt

Kurz danach, das ist der zweite Anklagepunkt, sei eine andere Frau ins Zimmer gekommen. Sie habe ebenfalls in diesem Hotel gelebt und den Angeklagten gekannt. Sie habe sich ans Fußende des Bettes gesetzt und telefoniert. Plötzlich soll der Angeklagte auch von ihr Sex gefordert haben. Als sie sich weigerte, habe er sie gewürgt, sie aber nach kurzer Zeit gehen lassen.

Zu seinem Äußeren passen die Taten nicht, aber was heißt das schon. Er macht einen gepflegten Eindruck und weiß sein Wort zu machen. Formulieren kann er auch. Nur was er sagt, sprengt den Rahmen dessen, was Gerichte sonst zu hören bekommen. Und das betrifft nicht nur die Sexualpraktiken, die er schildert.

Untergetaucht wegen Geldforderung

Zwei Monate zuvor sei er aus der Haft entlassen worden, erzählt er. Er habe nicht bei der Mutter seiner kleinen Tochter im Essener Stadtteil Borbeck leben können, weil er von einem Mann bedroht worden sei. Der habe 40.000 Euro von ihm gefordert. Das sei aber unberechtigt gewesen, und so sei er untergetaucht, letztlich in einem Hotel am Rande der Essener City.

Er habe tagsüber als Dolmetscher gearbeitet, in seiner Freizeit aber Kontakt zu Frauen aufgenommen, die er im Internet über die Plattform "Lovoo" kennengelernt habe. Mit einer von ihnen habe er länger gechattet, für den 5. August hätten sie ein Treffen vereinbart. Als sie kam, war er erst einmal ernüchtert: "Sie sah auf dem Foto besser aus als live."

Live-Stream aus dem Hotelzimmer

Sie habe sein Äußeres dagegen gekannt, weil sie ihm beim Live-Stream aus dem Hotelzimmer öfter gesehen hatte. Da habe er mit zwei Hobbyprostituierten im Internet posiert und auch Gras geraucht. Das seien schöne Aufnahmen gewesen: "Wir hatten sowohl körperlich als auch musikalisch Spaß."

Seine neue Bekannte habe ihn gedrängt, mit ihr ins Hotel zu gehen. Vor dem Haus habe sie ihm eine Tüte Marihuana gegeben und einen 100-Euro-Schein. Sex wollte sie und ihn dafür bezahlen, sagt er sinngemäß - und zwar Sex mit den recht üblen Praktiken, die die Anklage ihm vorgeworfen hatte. Er habe das abgelehnt. Da habe sie ihm zwei weitere Hunderter gegeben. Im Zimmer habe er es lustlos versucht, aber so richtig habe das nicht geklappt.

Er erzählt all das flüssig und selbstsicher. Gericht ist für ihn kein Neuland. Zehn Vorstrafen weist sein Register auf. Betrug gehört dazu, aber auch Körperverletzung. Für ein Sexualdelikt ist er mal freigesprochen worden, weil das mutmaßliche Opfer ihn später nicht mehr belastet hatte. Er war übrigens einer der ersten Fußballer, die am Essener Amtsgericht wegen Gewalt in den Amateurligen verurteilt worden war. Der Prozess wird fortgesetzt.