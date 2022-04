Für die Polizei reicht jetzt mittlere Reife – versuchsweise

Düsseldorf. Ab dem 1. August 2022 können sich junge Menschen am Berufskolleg zum Polizisten ausbilden lassen. Die Resonanz ist groß.

Fast 2500 junge Menschen haben sich in NRW für den Einstieg in den Polizeiberuf mit mittlerer Reife beworben. Das teilten das Innen- und das Schulministerium gestern in Düsseldorf mit. Wegen der großen Resonanz, die die Erwartungen übertroffen habe, soll nun die Zahl der elf teilnehmenden Berufskollegs erweitert werden.

Schulversuch startet am 1. August

Der Schulversuch „Fachoberschule Polizei“ beginnt mit 340 Schülern am 1. August. Schulministerin Yvonne Gebauer spricht von einem „Erfolgsmodell“, das auf den Weg gebracht wurde, Innenminister Herbert Reul von einem „Etappensieg“. 2485 Bewerbungen seien „eine tolle Quote.“ Die Landesregierung setzt eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Der zweijährige Bildungsgang richtet sich an Absolventen, die einen mittleren Schulabschluss oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht haben. Parallel zum Unterricht absolvieren die Schülerinnen und Schüler ein Praxisjahr bei der Polizei.

Nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) führt der Schulversuch zu einer Stärkung der Polizei. „Mit dem neuen Bildungsangebot können wir junge Menschen für die Polizei gewinnen, für die der Weg über ein Vollabitur oder eine vorhergehende andere Berufsausbildung nicht der richtige Weg ist. Trotzdem können aus ihnen hervorragende Polizistinnen und Polizisten werden“, ist der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Michael Maatz überzeugt.

Abschluss ersetzt keine Bachelor-Ausbildung

Anders als zum Teil in Öffentlichkeit diskutiert, ersetze der neue Fachoberschulabschluss allerdings nicht die anschließende Bachelor-Ausbildung für die künftigen Polizeikommissarinnen und -kommissare, sondern bereite darauf vor. „Das ist wichtig, denn eine Polizei light können wir nicht gebrauchen. Dafür sind die Anforderungen, die sich heute an die Polizei stellen, viel zu hoch“, betont GdP-Bildungsexperte Maatz. (dpa/red)

