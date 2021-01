Viele Tränen im Strafprozess um tödlichen Motorradunfall

Essen. Eine Autofahrerin, die kurz nicht aufgepasst hatte, musste sich vor dem Essener Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Ein kleiner Fehler am Steuer ihres Autos. Ein Augenblicksversagen, so nennen es die Juristen, wie es wohl jedem im Straßenverkehr passieren kann. Aber ein Fehler mit schrecklichen Folgen, der das Leben eines Motorradfahrers kostete. Die Essener Amtsrichterin Elke Rosenbaum verurteilte am Freitag eine 51 Jahre alte Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung zu sechs Monaten Haft mit Bewährung und 3000 Euro Geldbuße.

Es ist eine Verhandlung voller Emotionen in dem kleinen Gerichtssaal N 105. Die Angeklagte weint fast die ganze Verhandlung über. Ihr gegenüber sitzt mit versteinerter Miene die Witwe des 58 Jahre alten Motorradfahrers. Vor sich hat sie ein in den Saal gerichtetes Foto ihres Mannes aufgebaut. So hat die Angeklagte immer den Mann im Blick, den sie getötet hat.

Angeklagte erwartet keine Verzeihung

Sie wollte es nicht, sagt die Kinderkrankenschwester. Sie wisse, dass sie es nicht ungeschehen machen könne, dass sie keine Verzeihung erwarten dürfe.

Was geschehen ist am 17. September 2019 schildert die Anklage. Die Krankenschwester kam morgens um 6.50 Uhr von ihrer Arbeit zurück. Sie hatte eine Nachtschicht im Krankenhaus hinter sich. Ihr Heimweg führte sie über die gut ausgebaute Pferdebahnstraße in Richtung Berthold-Beitz-Boulevard. Sie fuhr wie vorgeschrieben etwa 50 km/h, im Gegenverkehr wartete der Motorradfahrer auf dem Linksabbieger, dass sie ihn passiere.

Laut Anklage blickte sie in diesem Moment auf die Uhr im Armaturenbrett, ließ sich ablenken. Sie verlor die Kontrolle über ihren roten Mitsubishi, steuerte abrupt in den Gegenverkehr und drückte den Motorradfahrer auf einen silbernen VW Polo hinter ihm. Der 58-Jährige hatte keine Chance. Zwei Stunden später starb er im Krankenhaus an seinen zahlreichen inneren Verletzungen.

Keine eigene Erinnerung mehr

Was wirklich der Grund für den Fahrfehler war, lässt sich nicht sagen. Verteidiger Roland Rautenberger bestätigt zwar, dass die Mandantin die Anklage als "richtig" akzeptiere, verlässliche eigene Erinnerungen habe sie aber nicht mehr. Sie habe damals unter Schock gestanden. Richterin Rosenbaum forscht nach, ob sie nach der Nachtschicht vielleicht übermüdet gewesen sei, aber da schüttelt die Krankenschwester den Kopf.

Der Nebenklage, also der Witwe, ist auch etwas anderes wichtig. Seit dem Tod ihres Mannes habe sie auf ein Zeichen der Angeklagten gewartet, auf eine Entschuldigung, eine Beileidsbekundung. Aber nichts sei gekommen.

Witwe vermisst Entschuldigung

Verteidiger Rautenberger nimmt das auf seine Kappe. Er habe der Mandantin empfohlen, damit bis zur Hauptverhandlung zu warten, denn oft komme ein Brief an die Opfer bei diesen falsch an. Die Witwe glaubt ihm das nicht. "Nett von Ihnen, dass Sie das auf sich nehmen", sagt sie und erinnert dennoch an die eigene Verantwortung der Angeklagten.

Als die 51-Jährige sich zum Schluss nach Aufforderung der Richterin bei der Witwe und den anderen Angehörigen, darunter dem erwachsenen Sohn, tränenreich entschuldigt, nimmt die Nebenklägerin das nicht an: "Was Sie meiner Familie angetan haben." "Ich weiß", sagt die Angeklagte.

Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafe

Wie soll man urteilen in einem Fall mit kleinem Verschulden und schrecklichen Folgen? hält eine Geldstrafe von 7500 Euro (150 Tagessätze zu 50 Euro) für ausreichend, Verteidiger Rautenberger stellt die Höhe der Geldstrafe ins Ermessen des Gerichtes.

Richterin Rosenbaum folgt dagegen dem Antrag des Nebenklageanwaltes Wolfgang Tasche, der eine strafrechtlich gegenüber einer Geldstrafe gravierendere Haftstrafe mit Bewährung wünscht. "Aus Respekt, weil jemand zu Tode kam", erkennt die Richterin auf sechs Monate Haft mit Bewährung. Außerdem muss die Angeklagte 3000 Euro Geldbuße bezahlen.