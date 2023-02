Am 9. und 10. Februar kommt es zu Warnstreiks in mehreren NRW-Städten. Auch der öffentliche Nahverkehr wird bestreikt, Busse und Bahnen sollen Donnerstag und Freitag in den Depots bleiben.

NRW. Warnstreik im Öffentlichen Dienst in NRW: Donnerstag und Freitag wird in mehreren NRW-Städten gestreikt. Wo keine Busse und Bahnen fahren.

Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat Verdi auch im Nahverkehr zu Warnstreiks aufgerufen.

hat Verdi auch im zu Warnstreiks aufgerufen. In mehreren NRW-Städten drohen am Donnerstag, 9. Februar, und Freitag, 10. Februar , Ausfälle bei Bussen und Bahnen.

, Ausfälle bei Bussen und Bahnen. Diese Städte sind vom Warnstreik betroffen.

In mehreren Städten in NRW wird im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Dazu habe die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Wuppertal aufgerufen, teilten die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) am Dienstag mit. Geplant seien ganztägige Warnstreiks.

Diese Städte sind in NRW vom Streik betroffen

In Wuppertal gehen die Stadtwerke davon aus, dass der Busverkehr in der Großstadt am Donnerstag, 9. Februar, und Freitag, 10. Februar, stillstehen wird. Auch die Schwebebahn werde nicht fahren. Betroffen ist auch das gesamte Bedienungsgebiet des bergischen Städtedreiecks, also die Stadt Solingen, Teile von Haan und von Leichlingen sowie Remscheid.

Die Düsseldorfer Rheinbahn teilte mit, an zwei Tagen bestreikt zu werden. Der Streik werde alle Stadtbahnlinien und die meisten Buslinien betreffen. Er beginne am Donnerstag, 9. Februar, um 3 Uhr nachts und werde 48 Stunden dauern, also zwei Tage. Betroffen sei das gesamte Netz der Rheinbahn.

Dazu gehört auch der Kreis Mettmann und die Stadt Meerbusch. Aber auch die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen sind betroffen.

Warnstreik im ÖPNV: Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in NRW zum Streik aufgerufen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Das sagen die Gewerkschaften zu ihren Forderungen

Die erste Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft war im Januar ergebnislos geendet. Verdi, der Beamtenbund und die Gewerkschaften der Erzieherinnen (GEW) und Polizisten (GdP) verlangen mehr Geld für die Beschäftigten.

» Lesen Sie dazu: Öffentlicher Dienst in NRW: Drohen nun wieder Warnstreiks?

Konkret fordern sie 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat und pro Beschäftigten. Eine solche Lohnerhöhung ist laut Gewerkschaften dringend erforderlich, nicht zuletzt wegen der hohen Inflationsrate.

Bundesweit haben nach Angaben von Verdi mehr als 355.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Umfragen deutlich gemacht, dass sie die Forderungen der Gewerkschaften unterstützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr