Weggeworfene Decke hilft Kleptomanin vor dem Strafgericht

Essen. Weil sie die gestohlene Decke nicht hatte behalten wollen, kam eine Essener Kleptomanin vor Gericht glimpflich davon.

Als rüde Ladendiebin, die ihr Auto als Waffe eingesetzt hatte, stand sie vor dem Strafgericht. Aber am Ende verließ die 59-jährige Essenerin den Gerichtssaal ohne Sanktionen als bedauernswerte Kleptomanin, die sogar ihren Führerschein ausgehändigt bekam.

Die Kassiererin aus dem eher ländlichen Stadtteil Byfang hatte sich am 20. August vergangenen Jahres in ihr Auto gesetzt, um ein Gartencenter zu besuchen. Dort nahm sie eine Wolldecke an sich, verließ den Landen schnell und setzte sich wieder in ihr Auto.

Sprung zur Seite

Vor ihrem Auto baute sich aber eine Mitarbeiterin des Centers auf, um das Nummernschild der ertappten Diebin zu fotografieren. Laut Anklage fuhr die Byfangerin "bewusst" auf die Frau zu, so dass diese sich mit einem Sprung zur Seite retten musste. Dann fuhr sie weg.

Den Führerschein nahm die Justiz ihr weg, klagte sie an wegen räuberischen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Kein kleiner Vorwurf. Weil die Mandantin "zu nervös zum Reden" sei, gab ihr Verteidiger Volker Schröder eine Erklärung ab: "Die Anklage stimmt." Die Angeklagte könne sich ihre Tat nicht erklären, aber offenbar liege der Diebstahl an ihrem Krankheitsbild. Er las das Attest der psychiatrischen Abteilung einer Essener Klinik vor. Danach leidet die Frau an einer "emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung", auch die Diagnose "Borderline" fiel.

Innerer Zwang zum Diebstahl

Was das bedeutet, erklärte die "nervöse" Angeklagte dann doch selbst und recht wortgewaltig. Drei Monate sei sie in der Klinik gewesen, und diese Zeit habe ihr gut getan. Dort sei ihr Grundproblem der Kleptomanie aufgearbeitet worden: "Ich muss die Sachen mitnehmen und werfe sie dann weg." Auch diese Decke habe sie nicht weit entfernt vom Gartencenter in einen Container geworfen.

Die bislang nicht vorbestrafte Frau erklärt es noch einmal: "Das kommt immer in Geschäften. Da gucken mich die Sachen an, und dann muss ich sie mitnehmen."

Attacke mit Auto in milderem Licht

Die Attacke mit dem Auto relativiert sich nach der Zeugenaussage einer Mitarbeiterin des Gartencenters ebenfalls. Danach ist die Angeklagte nicht aggressiv auf die fotografierende Mitarbeiterin zugefahren, sondern langsam. Diese habe mit einem Schritt zur Seite dem Auto Platz gemacht, sei keineswegs gesprungen.

Amtsrichterin Melanie Mühlenkamp und ihre Schöffen stellen das Strafverfahren ohne weitere Auflagen ein. Zuvor nimmt die Richterin noch zu Protokoll, dass von einem Diebstahl keine Rede sein könne, weil die Angeklagte ohne Zueignungsabsicht geklaut habe. Sprich: Sie wollte das Diebesgut nicht behalten.

Glücklich und dankbar beugt die Angeklagte sich zu ihrem Verteidiger herüber. Der reagiert abwehrend: "Nicht küssen." Vermutlich hat er in diesem Fall doch eine Zueignungsabsicht der Mandantin erkannt, zumindest was seine Person angeht.