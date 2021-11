Haft-Erlassung Weihnachtsamnestie: In NRW kommen 277 Gefangene früher frei

NRW. Alle Jahre wieder lässt die Justiz mit der Weihnachtsamnestie Gnade vor Recht ergehen: 277 Gefangenen wurde der Rest ihrer Haftzeit erlassen.

Die traditionelle Weihnachtsamnestie hat in diesem Jahr bereits 277 Gefangenen in Nordrhein-Westfalen vorzeitig die Freiheit beschert. Das hat das NRW-Justizministerium am Dienstag auf dpa-Anfrage mitgeteilt.

Die Zahl dürfte sich noch erhöhen, denn in den kommenden Tagen und Wochen kommen erfahrungsgemäß weitere Gefangene in den Genuss der Amnestie. Mit abschließende Zahlen ist erst Ende Februar 2022 zu rechnen.

Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht

Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, als bis Anfang Dezember 247 Gefangene freikamen. Das Niveau von 2019 - also vor der Corona-Pandemie - ist damit aber noch längst nicht erreicht. Damals waren zum Beginn der Adventszeit schon 522 Häftlinge auf diesem Weg frei gekommen.

Die Regelung gilt für Gefangene, deren Haft ohnehin nur bis Anfang Januar gedauert hätte, und die sich hinter Gittern gut geführt haben. Sie werden vorzeitig entlassen, um die bevorstehenden Feiertage mit ihren Familien verbringen zu können. Allerdings lehnen dies erfahrungsgemäß auch etliche Gefangene ab und verbringen Weihnachten lieber im Gefängnis als in Freiheit. (dpa)

