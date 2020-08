Wetter in NRW: Erneut Warnung vor örtlichen Gewittern

Symbolbild. Örtliche Hitze-Gewitter können sich auch in den nächsten Tagen noch in NRW entwickeln.

Essen. NRW schwitzt weiter bei über 30 Grad. Abkühlung gibt's kaum. Doch Meteorologen warnen erneut vor örtlichen Gewittern mit Starkregen.

Die Hitze hat NRW fest im Griff: Am Samstag wurde mit 37,5 Grad die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen.

Am Samstag wurde mit 37,5 Grad die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen. Am Sonntag blieb es weiter heiß, auch die Nächte bringen kaum Abkühlung.

blieb es weiter heiß, auch die Nächte bringen kaum Abkühlung. Lokal wird auch für die kommenden Tage vor Hitzegewittern gewarnt

Das bislang heißeste Wochenende des Jahres ist mit Unwetterwarnungen für Teile Nordrhein-Westfalens zu Ende gegangen: Für mehrere Landkreise und Städte - darunter der Kreis Recklinghausen sowie Bochum, Gelsenkirchen, Herne sowie Dortmund, sprach der Deutsche Wetterdienst am Abend amtliche Unwetterwarnungen der Stufe 4 von 4 aus. Später am Abend galten nur noch vereinzelt Warnungen vor "starken Gewittern".

"Es gab am Sonntag und in der Nacht zu Montag vereinzelt Gewitter und unwetterartigen Regen", sagte am Montag ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Gewitter hätten sich seit dem Morgen von der Eifel erst in Richtung Sauer-/Siegerland bewegt und dann in Form eines Halbkreises über Ostwestfalen bis zum nördlichen Ruhrgebiet. Örtlich seien bis zu 60 Liter Niederschlag gemessen worden, sagte der Meteorologe.

Hitzegewitter und hier und da auch stärkere Regenfälle können die aktuelle Hitzewelle in Nordrhein-Westfalen jedoch auch zu Beginn der neuen Woche wohl kaum aufhalten. „Es bleibt die nächsten Tage heiß - bis Donnerstag“, hieß es beim DWD am Montag. Erwartet würden Temperaturen um 32 Grad. "Die Wetterlage hat sich nicht geändert, die Luft ist feucht und instabil", erklärte der Meteorologe. Bis Freitag könnten sich daher örtlich immer wieder vereinzelt Gewitter bilden - "vor allem im Bergland", erklärte der Meteorologe.

Tropische Nächte in NRW - Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad

Nachts wird es mit 22 bis 23 Grad etwas frischer, es bleibt aber tropisch. Die Voraussetzungen für eine „Tropennacht“ sind erfüllt, wenn das Thermometer nicht unter 20 Grad sinkt.

Zum Freitag hin erwartet man beim DWD eine leichte Abkühlung, Tagestemperaturen würden dann wohl auch am kommenden Wochenende nicht mehr über die 30-Grad-Markte steigen, es bleibe aber weiterhin sommerlich warm, hieß es. Auch in den Nächten werde es kaum kühler. "Vor allem in den Städten wird sich die Wärme in den Gebäuden noch halten", erklärte der Meteorologe.

Hitze-Sommer 2020: Bis dato sind 37,5 Grad die höchste Marke

Am Samstag wurde in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 37,5 Grad die bislang höchste Temperatur in diesem Jahr in NRW gemessen. Am Sonntag ging es vielerorts mit Bewölkung, Hitzegewittern und Regenfällen etwas gedämpfter weiter. Auch in den nächsten Tagen sei „hier und da“ mit Wärmegewittern zu rechnen, hieß es beim DWD.

„Einen neuen Rekord so wie vergangenes Jahr werden wir aber nicht kriegen“, teilte der DWD bereits am Samstagmorgen mit. Vom Allzeit-NRW-Rekord ist das aber noch deutlich entfernt: Im niederrheinischen Tönisvorst hatte das Thermometer vor rund einem Jahr 41,2 Grad gezeigt. Tönisvorst war auch am Freitag einer der bundesweit heißesten Orte mit zeitweise 34,9 Grad am frühen Nachmittag.

Heißes Wetter lässt auch Ozonwerte steigen

Das heiße Sonnenwetter hat auch für eine erhöhte Ozon-Konzentration in der Atemluft gesorgt. In Krefeld wurde am Samstag ein Höchstwert von 219 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) mitteilte. Überschreitet die Konzentration die Menge von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter, muss die Öffentlichkeit informiert werden. Welcher Ort bzw. welche Region davon betroffen ist, zeigen die Tabellen der aktuellen Messwerte im Internet unter www.lanuv.nrw.de und im WDR-Video-Text.

Ab 240 Mikrogramm gelten die Warnungen für alle Menschen.

Hitze in NRW: Behörden starten Überwachungsflüge der Wälder

Der ausbleibende Regen und die große Hitze sorgen für steigende Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Die Behörden unternehmen daher an diesem Wochenende in einigen Landesteilen erste Überwachungsflüge.

In den Regierungsbezirken Düsseldorf und Detmold waren zunächst Samstag und Sonntag je zwei Flüge geplant. In Köln war ab Samstag zunächst ein Flug pro Tag vorgesehen.

Überwachungsflüge: Moorflächen und Waldgebiete im Fokus

Aus der Luft geschaut werden sollte auch in Ostwestfalen-Lippe, Samstag und Sonntag je zwei Mal. „Im Fokus stehen Gebiete rund um die Senne, große Moorflächen sowie alle Waldgebiete in Ostwestfalen-Lippe“, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung Detmold.

Durchgeführt werden die Flüge mit Polizeihubschraubern oder angemieteten Flugzeugen. Am Steuer des Überwachungsflugzeugs sitze jeweils ein Pilot des Luftsportvereins Oerlinghausen. Als Experten sind ein Feuerwehrmann sowie ein Mitarbeiter des Regionalforstamts mit an Bord. (Red./mit dpa)

