Wetter in NRW: Schauer angekündigt, wechselhaftes Wochenende

Essen. Während das Wetter in NRW am Donnerstagmorgen recht freundlich startet, sind ab dem Mittag vereinzelt Regenschauer zu erwarten. Die Aussichten.

Im Vergleich zum Mittwoch beginnt der Donnerstag deutlich freundlicher. Der Tag startet in NRW überwiegend ohne eine Wolke am Himmel. Im Laufe des Tages sind aber vereinzelt Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Ab dem Nachmittag sind auch Gewitter mit Starkregen nicht auszuschließen. Die Temperaturen liegen in der Spitze zwischen 19 und 24 Grad.

Wetter in NRW bleibt bis Sonntag wechselhaft

Die kommenden Tage bleiben wechselhaft: Der Freitag wird voraussichtlich wechselnd bewölkt mit vereinzelten schwachen Regenschauern, Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad.

Der Samstag ist voraussichtlich weiter bewölkt, aber größtenteils niederschlagsfrei. Lediglich im Nordwesten von NRW ist Regen zu erwarten. Es wird etwas wärmer, Höchstwerte zwischen 20 und 26 Grad.

Die Aussichten für Sonntag versprechen wieder mehr Regen. Bei 22 bis 24 Grad wird es voraussichtlich auch deutlich windiger.

Der Juli war am Mittwoch nass gestartet: Ein Tiefausläufer war mit Regen und Gewitter über Nordrhein-Westfalen hinweggezogen. Schon am Morgen sorgte der Starkregen für Unfälle, Staus und gesperrte Straßen. Die A2 musste zeitweise in Richtung Oberhausen gesperrt werden, auch auf der A448 in Bochum prallte ein Pkw-Fahrer in die Leitplanke.

