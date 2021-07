Wetter in NRW: Kaum Regen vorhergesagt – und es wird wärmer

An Rhein und Ruhr. Unwetter und Hochwasser haben NRW massiv zugesetzt. In den nächsten Tagen dürfte es aber trocken bleiben – zudem steigen die Temperaturen an.

Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit dichten Wolken, aber überwiegend trocken. Im Laufe des Tages könne sich der Himmel im Rheinland auch etwas auflockern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Essen mit. Im Sauerland und in Ostwestfalen bleibe es dagegen meist stark bewölkt. Dazu werden Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad erwartet.

Auch am Dienstag ziehen demnach im Norden und Osten des Landes mehr Wolken auf als im Süden und Westen. Bei Temperaturen bis 24 Grad wird aber weiter kein Regen erwartet.

Wettervorhersage für NRW: Am Mittwoch und Donnerstag wird es wärmer

Am Mittwoch verdichtet sich laut DWD-Prognose vielerorts die Bewölkung, am meisten Sonne sei noch im Südwesten zu erwarten. Die Temperaturen steigen voraussichtlich leicht auf bis zu 23 Grad in Westfalen und bis zu 26 Grad am Rhein.

Zum Ende der Woche hin könnte es noch wärmer werden. Am Donnerstag erwartet der DWD Sonnenschein bei lediglich lockerer Quellbewölkung. Es soll trocken bleiben mit Höchstwerten bis zu 27 Grad. (mit dpa)

Im Newsblog finden Sie einen Überblick über die Auswirkungen des Unwetters in NRW

