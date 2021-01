Symbolbild: Hundewetter, das trifft es derzeit sehr gut. Donnerstag und Freitag ist es nass in NRW - und die Temperaturen sind mild.

Wetter Wetter in NRW: Nass und mit milden Temperaturen

Essen. Donnerstag und Freitag bringt das Wetter in NRW viel Regen und milde Temperaturen, die zu Tauwetter führen. Doch es soll auch stürmen.

Nasses Wetter und milde Temperaturen erwarten Nordrhein-Westfalen bis zum Wochenende. Im Bergland werden am Nachmittag stürmische Böen erwartet. Zudem kann der Regen im Laufe des Tages von Ostwestfalen-Lippe bis zum Sauerland wieder in Schnee übergehen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mit. Aber eigentlich stünden die Zeichen erstmal auf .

Dichte Wolken gibt es am Donnerstagvormittag und flächendeckend Regen. Der Regen werde am Nachmittag laut DWD nachlassen.

Tauwetter mit bis zu zehn Grad Celsius in NRW

Die Höchstwerte liegen zwischen vier und zehn Grad Celsius. Am Freitag ist mit ähnlichem Wetter zu rechnen. Vor allem in der ersten Tageshälfte soll es heftig regnen. Die Temperaturen klettern auf maximal zehn Grad, in Ostwestfalen auf höchstens drei Grad.

Ab Samstag wird es laut Vorhersage wieder kälter, dafür öfters niederschlagsfrei. Im Norden lockert es etwas auf, der Süden bleibt dagegen bedeckt. Gebietsweise kann es Regen oder Schneeregen geben. Die Höchstwerte erreichen ein Grad in Ostwestfalen und im höheren Bergland, sieben Grad im Flachland.

In der Nacht zu Sonntag soll der Regen abnehmen. Der Norden kann im Tagesverlauf laut DWD auf ein wenig Sonne hoffen. (mit dpa)