Wetterumschwung: Schauer und Starkregen in NRW erwartet

Offenbach. Erst Sonne und Hitze, dann (Stark-)Regen und Sturmböen: Ab Mittwoch wird es ungemütlich in NRW. Der Sommer macht in den nächsten Tagen Pause.

Starkregen, Gewitter und Sturmböen: Das Wetter zeigt sich am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen auch von seinen ungemütlichen Seiten. In den Tagen darauf soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ebenfalls immer wieder regnen.

Im Laufe des Mittwochs sei in der Südosthälfte mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Dabei könne es Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter oder auch mehr geben, erklärten die Meteorologen. Es bestehe lokal Unwettergefahr. Außerdem seien stürmische Böen oder Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern sowie Hagel möglich.

Im Nordwesten soll es dagegen meist trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich bis 27 Grad, im höheren Bergland bis 23 Grad.

Am Donnerstag soll es nass bleiben

In der Nacht auf Donnerstag können laut DWD vor allem im Süden noch einzelne Gewitter und Starkregen auftreten. Am Donnerstag soll es nass bleiben. Am Vormittag regne es in der Südosthälfte des Landes noch schauerartig, im Nordosten gebe es teils Starkregen. Später regne es nur noch gebietsweise leicht. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.

Auch am Freitag rechnet der DWD weiterhin mit Regen. Dabei soll es etwas kühler werden. (dpa)