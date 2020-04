Wuppertal: Tochter zum Sex angeboten - Prozess gegen Vater

Wuppertal. Mindestens acht Männer sollen mit einer 15-Jährigen Sex gehabt haben. Der Vater der Jugendlichen hatte sie im Internet angeboten und zugesehen.

Ein Vater, der seine minderjährige Tochter fremden Männern kostenlos zum Sex angeboten haben soll, steht in der kommenden Woche in Wuppertal vor Gericht. Das hat das Landgericht am Mittwoch mitgeteilt. Dem 50-Jährigen wird die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger und sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Laut Anklage hat der Vater seine 15-jährige Tochter im Internet fremden Männern kostenlos zum Sex angeboten. Den Männern habe er vorgegaukelt, es handele sich um seine volljährige Freundin, die das so wünsche.

Tochter zum Konsum von Ecstasy und Alkohol ermutigt

Seine Tochter habe er zuvor mit Strafandrohungen wie Handyentzug gefügig gemacht. Zudem soll er sie zum Konsum von Ecstasy und Alkohol ermutigt haben.

Bei insgesamt zehn Treffen soll die Tochter Sex mit fremden Männern gehabt haben. Der Vater sei dabei gewesen. Er hatte laut Anklage sexuelles Interesse an Männern, litt aber an einer sexuellen Störung. Der Prozess beginnt am kommenden Dienstag. Das Gericht hat für den Fall bis 30. April insgesamt sechs Verhandlungstage geplant.

Der Vater lebte in Scheidung und allein mit seiner Tochter. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft hatte er Beschuldigte seine Tochter auf einer frei zugänglichen Internet-Handelsplattform angeboten. Ihm sei es darum gegangen zuzusehen, wie Fremde seine Tochter missbrauchten.

Ermittler hatten E-Mails und Chatverläufe des Vaters ausgewertet

„Wir wissen zumindest von acht Männern, die auf das Angebot eingegangen sind“, hatte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert gesagt. Einer der acht Männer, ein 41-Jähriger, hatte Anzeige erstattet. Ihm sei das Ganze im Nachhinein seltsam vorgekommen.

Die Ermittler hatten E-Mails und Chatverläufe des Vaters ausgewertet und waren so auf die weiteren Männer gekommen. Vor dem Haftrichter hatte der 50-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen. Sein Verteidiger wollte am Mittwoch keine Stellungnahme abgeben.