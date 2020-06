Alle Tönnies-Mitarbeiter im Kreis Soest müssen in Quarantäne

Im Zusammenhang mit dem Corona-Massenausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies gibt es auch im Kreis Soest einen Infizierten.

Kreis Soest. Alle Tönnies-Mitarbeiter aus dem Kreis Soest müssen sich in Quarantäne begeben. Damit reagiert der Kreis auf den Corona-Massenausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Zudem empfehle man allen Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft mit Tönnies-Mitarbeitern wohnen, ebenfalls zu Hause zu bleiben und sich in Quarantäne zu begeben.

„Bislang wurde uns ein positiver Fall im Zusammenhang mit dem Corona-Massenausbruch bei der Firma Tönnies gemeldet“, erklärt Dirk Lönnecke, Leiter des Krisenstabes. Man habe eine Liste der Tönnies-Mitarbeiter mit Wohnsitz im Kreisgebiet ist angefordert. „Da uns diese Liste derzeit noch nicht vorliegt und ungewiss ist, wann möglicherweise weitere positive Testergebnisse vorliegen, hat sich der Kreis Soest dazu entschieden präventiv tätig zu werden.“

Der Kreis hat eine Allgemeinverfügung erlassen, gemäß der sich alle Tönnies-Mitarbeiter aus dem Kreis Soest in Quarantäne zu begeben haben, die in der Zerlegung am Standort Rheda-Wiedenbrück arbeiten. Die Quarantäne gilt solange, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

Lönnecke betont: „Momentan sieht es danach aus, als wenn der Kreis Soest nicht in dem Maße von dem Corona-Massenausbruch bei der Firma Tönnies betroffen sein wird, wie es beispielsweise die Kreise Gütersloh und Warendorf sind.“

Mindestens 730 Infizierte nach Corona-Ausbruch bei Tönnies

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gibt es jetzt 730 registrierte Neuinfektionen. Ausgewertet wurden 1106 Ergebnisse eines von den Behörden angeordneten Reihentests, der am Donnerstag fortgesetzt wurde. Im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück müssen in den nächsten Tagen noch rund 5300 Mitarbeiter getestet werden.

Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz stieg im Kreis Gütersloh nach Angaben einer Sprecherin auf den Wert von 213. Dieser Wert zeigt an, wieviele Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gemeldet wurden. Der Wert darf nicht über 50 steigen, ansonsten müssen Lockerungen im Kreis wieder aufgehoben werden. Bund und Länder haben allerdings vereinbart, dass diese Zahl keine Rolle spielt, wenn es sich um einen lokal eingrenzbaren Infektionsherd, wie bei Tönnies, handelt. (mit dpa)