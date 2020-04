Allein im Home-Office und doch nicht allein

Man ist nicht allein – das ist eine tröstliche Botschaft in bewegten Zeiten als Home-Office-Einzelkämpfer. Ich hatte an dieser Stelle berichtet, dass ich einen Teil unseres Schlafzimmers zum Interims-Arbeitszimmer umfunktioniert und zwei eigentlich zum Abstellen gekühlter Getränke geeignete Stehtische zum Höhen-Schreibtisch umfunktioniert hatte.



Es gab Reaktionen: Ein Weggefährte zeigte sich entsetzt, dass ich ein Foto meines „Arbeitszimmers“ auf Zeitungspapier gebannt und ins weltweite Nirwana gestellt hatte („Wie kannst Du nur ein Foto Eures Schlafzimmers veröffentlichen?“). Das Bett war nur zu erahnen, die allerbeste aller Ehefrauen hatte ihren Segen erteilt.



Tage danach kam Post aus der alten Heimat. Sie machten sich Sorgen um meinen Rücken, schrieben Manni und Bärbel und sandten einen Prospekt für ein „multifunktionales und mobiles Stehpult“. Total stylish, zudem empfohlen vom „Forum Gesunder Rücken“. Was will man mehr?



Ihr Angebot, mir ein Leihgerät kostenlos zur Verfügung zu stellen, habe ich dankend ausgeschlagen. Der Transport über 125 Kilometer in Corona-Zeiten wäre des Guten zu viel gewesen. Zumal ich mich an meinen Multifunktions-Stehtisch-Schreibtisch so gewöhnt habe, dass ich ihn mir als Dauereinrichtung vorstellen kann. Meine Frau weiß noch nichts davon.