Altena: Polizei sammelt ausgebüchstes Hängebauchschwein ein

Die Polizei hatte am Montagmorgen einen nicht alltäglichen Einsatz in Evingsen. Ein Hängebauchschwein war ausgebüchst und hatte sich in Altena verirrt. Eine Passantin entdeckte das Tier gegen 10.30 Uhr an der Ihmerter Straße und verständigte die Beamten, teilte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mit.

Danach packte sie das Schweinchen und hielt es bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizisten luden „Ursel“ in den Streifenwagen und brachten das Hängebauchschwein wieder zu seiner Besitzerin zurück.

Bereits Ende Dezember 2019 waren auf der B55 zwischen Meschede und Warstein drei herrenlose Schweinchen unterwegs, die durch das angrenzende Waldgebiet auf die Fahrbahn gelaufen sind. Gemeinsam mit dem Tierheim Meschede gelang es der Polizei damals das größte der drei Schweine einzusammeln. In den folgenden Tagen wurde auch die anderen zwei Tiere gefunden.