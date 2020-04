Aufatmen und Dramatik: So sehen Betroffene neue Coronaregeln

Keine Schützenfeste, kein Kirmes-Besuch, keine Karl-May-Festspiele in Elspe. Geschäfte dürfen öffnen – aber nicht alle. In den Schulen geht es bald los – aber wie? Und für die Hotels und Gaststätten gibt es noch keine Perspektive. Die am Mittwoch beschlossenen Corona-Maßnahmen reichen bis weit in das Jahr hinein. Und sie haben Folgen für alle Menschen in der Region. Wir haben uns im Sauerland, in Hagen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Siegen-Wittgenstein und dem Kreis Olpe umgehört und lassen Betroffene zu Wort kommen.

Der Schausteller:

Schausteller Andreas Alexius ist Vorsitzender des Hagener Schaustellervereins und betreibt einen Autoscooter. Foto: Hartmut Breyer / WP

Ob Hasper Kirmes, Mender Pfingstkirmes, die große Kirmes in Wenden oder die in Hüsten – all diese für unsere Region so prägenden Volksfeste werden den neuen Bestimmungen zum Opfer fallen, dass bis zum 31. August alle Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verboten sind. Andreas Alexius ist Schausteller aus Ennepetal, betreibt einen Autoscooter und ist 1. Vorsitzender des Hagener Schaustellervereins. Er sagt: „Wir Schausteller sind in einer existenzbedrohenden Situation. Bleibt das derzeitige Berufsverbot für uns auf längere Sicht bestehen, geraten wir in eine dramatische Lage, die auch durch staatliche Hilfe kaum aufzufangen wäre.

Wie sollen wir bloß vom Staat bewilligte Kredite zurückzahlen? Es droht ein Massensterben von Volksfesten und damit das Ende einer 1200 Jahre alten Tradition. Nach der Winterpause ohne Einnahmen, aber laufenden Kosten sollte eigentlich die Kirmes-Saison längst gestartet sein. Eigentlich wäre es so wichtig, dass die Menschen in der Corona-Krise durch den Besuch von Volksfesten wieder einmal auf andere Gedanken kommen.“

Der kleine Einzelhändler

Stefan Scharfenbaum ist Einzelhändler in Brilon. Foto: Jan Haselhorst

Der Spielwarenhändler Stefan Scharfenbaum kann vorerst aufatmen. 115 Quadratmeter groß ist sein Geschäft in der Innenstadt von Brilon. Er darf also am Montag wieder öffnen und wird dies auch tun. „Es ist genau die Entscheidung, die wir Händler uns gewünscht haben. Es ist gut, dass die Wirtschaft langsam wieder ans Laufen kommt.“ Mit einem Ansturm rechnet Scharfenbaum, der auch auch Vorsitzender der Werbegemeinschaft primaBrilon ist, nicht – eher mit einer langsamen Erholung. In der Zeit der Schließung haben die Stammkunden den Briloner nicht hängen lassen. Gesellschaftsspiele und Puzzle (eigentlich seit langem Ladenhüter) wurden bestellt und ausgeliefert. Beim für ihn wichtigen Geschäft mit Schulranzen hat er der Versuchung widerstanden, sie über das Internet zu verkaufen: „Dann wären am Ende für die treuen Kunden, die auf die Öffnung gewartet haben, nur noch die unbeliebten Modelle geblieben. Das wollte ich nicht.“

Aufs Jahr gesehen, rechnet der Händler schon mit Umsatzeinbrüchen. Scharfenbaum hat dennoch das Gefühl, dass die Krise auch einen positiven Effekt haben könnte. Die Menschen hätten gesehen, was verwaiste Innenstädte bedeuten. „Vielleicht bewirkt das doch ein Umdenken, mehr vor Ort zu kaufen.“ Unter welchen Bedingungen das Geschäft geöffnet werden darf, weiß der Händler noch nicht genau. „Vorsorglich habe ich eine Plexiglasscheibe gekauft. Das finde ich auch für mich besser.“ Außerdem hat die Werbegemeinschaft primaBrilon wiederverwendbare Stoffschutzmasken herstellen und beispielsweise mit dem Briloner Rathaus bedrucken lassen. Erst einmal für das Personal in den Geschäften, aber auch für die Kunden, wenn sie welche kaufen möchten.

Der Schütze

Bundesgeschäftsführer des Sauerländer Schützenbundes: Wolfram Schmitz aus Balve. Foto: SSB

Die Schützenfeste - auch das wurde in der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin explizit festgelegt – werden in diesem Jahr ausfallen. Wolfram Schmitz, Schütze aus Balve, ist Geschäftsführer des Sauerländer Schützenbundes. Er fasst die Lage zusammen: „Die Vereine sind natürlich traurig, dass Schützenfeste bis Ende August ausfallen müssen. Dennoch ist das Verständnis groß. Es sind nicht nur die abgesagten Schützenfeste, die sich finanziell negativ für die Vereine auswirken. Mittlerweile ist die Hallenvermietung für viele Vereine die größte Einnahmequelle. Das entfällt natürlich auch in der Corona-Krise. Nicht zu vergessen, dass man keine neuen Mitglieder an einen Verein binden kann, wenn keine Veranstaltungen stattfinden. Es sind nicht nur die Schützenvereine, die unter der Absage von Schützenfesten leiden.

Auch Brauereien, Wirten, Schaustellern, Kleidungs- und Blumenlieferanten bricht das Geschäft weg. Vielen Menschen fehlen durch die Absage von Schützenfesten besondere soziale Kontakte. Viele, die aus ihrem Ort fortgezogen sind, kommen ein Mal im Jahr zurück - zum Schützenfest. Das können sie in diesem Jahr nicht. Die meisten Schützenfeste werden in diesem Jahr ausfallen. Überlegungen, Schützenfeste auf die Zeit nach dem 31. August zu verschieben, halte ich für wenig realistisch. Es gibt keine Planungssicherheit. Wer weiß denn heute, ob das Verbot für Großveranstaltungen in NRW dann nicht verlängert wird. Zudem: Die Organisation eines Schützenfestes braucht einen gewissen Vorlauf.“

Die Grundschul-Rektorin

Dorothe Gastreich-Kneer ist Grundschulleiterin in Balve-Garbeck. Foto: Marcus Bottin / WP

Dorothe Gastreich-Kneer ist Rektorin der Katholischen Grundschule Heilige Drei Könige in Balve-Garbeck. „Ich kann mit dem Beschluss aus Düsseldorf gut leben“, sagt sie. Es mache Sinn, dass in den Grundschulen der Unterricht zunächst nur für die älteren Schüler wieder aufgenommen wird. Die Viertklässler, so die Rektorin der Katholischen Grundschule Heilige Drei Könige in Balve-Garbeck, könnten sich schon eher an Abstandsregeln halten. „Wir sitzen gerade in der Aula und besprechen, wie wir uns am besten auf den 4. Mai vorbereiten können“, erzählt die Rektorin. Noch sei es für die acht Lehrerinnen ein Stochern im Nebel, weil genaue Vorgaben des Schulministeriums fehlten. Ein Hygieneplan liege vor. Ausreichend Desinfektionsmittel, Masken, Einmalhandtücher – all das müsse die Stadt Balve als Schulträger aber noch zur Verfügung stellen. „Aber wir haben ja noch zwei Wochen Zeit.“

Auch über das Thema Sicherheitsabstand sei diskutiert worden, sagt die 61-Jährige. „Der Start mit den Viertklässlern wird uns keine Probleme bereiten“, ist sie sich sicher. Die Schüler könnten in kleinen Gruppen auf die Klassenräume verteilt werden. Von den acht Lehrerinnen, die für insgesamt 88 Schüler zuständig sind, könnten allerdings nur vier vor Ort sein. „Die anderen der gehören der Risikogruppe an.“ Aber bei nur 23 Schülern zum Start sei auch das keine unüberwindbare Hürde. Pausen könnten versetzt stattfinden. „So vermeiden wir Ansammlungen auf dem Hof.“ Komplizierter werde es, wenn alle Kinder wieder in die Schule dürften. „Aber auch dafür werden wir in unserer Dorfschule Lösungen finden“, so Dorothe Gastreich-Kneer.

Der Gastronom

Christian Danne hatte gehofft, nächste Woche unter Auflagen seinen Gasthof Danne in Arnsberg unter Auflagen wieder öffnen zu dürfen. „Ich bin enttäuscht und frage mich, warum die Friseure wieder arbeiten dürfen, wir Gastronomen aber nicht. Das ist schon seltsam.“ Nun fehle die Perspektive. Erst am 30. April zu erfahren, wie es weitergeht, komme viel zu spät. „Natürlich war uns klar, dass wir nicht nächste Woche voll durchstarten können.“ Aber die Entscheidung aus Düsseldorf werde viele Gastronomen in den Ruin treiben. „Danne kann noch eine Weile durchhalten“, berichtet der 46-jährige Sauerländer. Aber ob die 22 Mitarbeiter und Aushilfen über einen längeren Zeitraum zu halten sind, das stehe in den Sternen.

„Die Festangestellten sind in Kurzarbeit. Mit Ihnen und den anderen stehen wir in ständigem Kontakt, per Telefon und WhatsApp. Alle warten darauf, wieder loszulegen.“ Die Soforthilfe von 25.000 Euro könne die Verluste nur zum Teil decken. Danne hofft, dass die Politiker in Düsseldorf auf einen alten FDP-Vorschlag zurückkommen und die Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent senken. „Das könnte uns wirklich helfen.“ Der Inhaber des 103 Jahre alten Gasthofes rechnet für 2020 mit einem Umsatzverlust von 20 Prozent.

Nun hofft der Arnsberger, „irgendwann im Mai endlich wieder in die Normalität entlassen“ zu werden. Die Sehnsucht danach sei riesig. Auch bei den Stammgästen. „Mein Plan: Wie auf einem Kreuzfahrtschiff zu festen Zeiten die Gäste mit selbstgemachten Speisen zu beglücken. Abends zum Beispiel um 17 und um 19 Uhr.“

Dieser Artikel wird laufend mit weiteren Stimmen ergänzt.