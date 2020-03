Barmer-Chef: Es gibt zu viele Krankenhäuser in Deutschland

Haben wir zu viele Krankenhäuser in Deutschland? Das sagt der Barmer-Chef, Prof. Christoph Straub.

Frage: Gibt es in Deutschland zu viele Krankenhäuser?

Ja, in Deutschland gibt es zu viele akut-stationäre Einrichtungen. Im internationalen Vergleich haben wir sehr viele Kliniken, sehr viele Betten und sehr viele Krankenhaus-Fälle. Das ist aber keine neue Erkenntnis, sondern wird seit 30 Jahren immer wieder diskutiert. Anders als in anderen Industrienationen leisten wir uns neben der fachärztlichen Versorgung in den Krankenhäusern zusätzlich eine etablierte fachärztliche Versorgungsschiene im ambulanten Bereich. Und trotzdem haben wir zwei Drittel mehr Krankenhausbetten als der OECD-Durchschnitt. Da stimmt etwas nicht.

Wie viele Häuser sind denn überflüssig?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Derzeit wird Dänemark häufig als Beispiel herangezogen. Dort hat die Regierung sehr viel Geld in die Hand genommen, um den Krankenhaus-Sektor radikal umzubauen. Es werden 21 Groß-Krankenhäuser mit jeweils rund 1000 Betten für das ganze Land aufgebaut. Das Modell ist für uns nicht übertragbar. Wir brauchen in Deutschland eigene Lösungen. Die Versorgungsstruktur hierzulande passt nicht mehr zum tatsächlichen Versorgungsbedarf. Wie wollen wir die Versorgungsqualität garantieren? Sicher nicht mit provokanten Zahlen angeblich notwendiger Krankenhäuser oder Klinikbetten. So etwas führt nur zu politischen Blockaden.

100 Kliniken für künstliche Hüftgelenke im Umkreis von 50 Kilometern

Das heißt?

Ich mache es an zwei Beispielen deutlich: Im Umkreis von 50 Kilometern um die Stadt Essen bieten etwa 100 Kliniken künstliche Hüftgelenke an. Ein großer Teil dieser Häuser führt relativ wenige dieser Operationen durch. Man muss aber eine bestimmte Mindestmenge erreichen, um eine gute Qualität garantieren zu können. Warum müssen so viele Kliniken dieselbe Leistung erbringen? Wenn wir die Qualität steigern wollen, müssen wir Schwerpunkte bilden, in denen routinierte Spezialistenteams arbeiten.

Ein weiteres Beispiel: Ein Viertel der Kliniken in Deutschland behandelt weniger als 34 Herzinfarkte pro Jahr, also weniger als einen in der Woche. Viele dieser Kliniken können die optimale medizinische Versorgung für solche Patienten nicht gewährleisten. Die Folge: In kleinen Kliniken ist die Sterblichkeit an Herzinfarkten deutlich höher. Bei dieser Diskussion geht nicht um Geld, es geht um Qualität und um Patientensicherheit.

Gibt es weitere Argumente für eine Konzentration?

Ja. Es ist schwierig, ärztlichen Nachwuchs für eine Tätigkeit in Kliniken auf dem Land zu begeistern. Kleine Häuser haben in einzelnen Abteilungen vielleicht zwei, drei Ärzte. Junge Mediziner haben dort nicht die Chance, die Fälle zu behandeln, die im Maximalversorgungshaus mit Spezialdisziplinen gang und gäbe sind. Das heißt, sie können sich nicht adäquat fortbilden.

Ihr Vorschlag?

Wir brauchen in der Fläche zentrale Anlaufstellen, um die wohnortnahe Versorgung sicherstellen zu können. Gleichzeitig müssen wir den Bürgern ehrlich sagen: Ein kleines Krankenhaus vorzuhalten, das in zehn Minuten Fahrzeit erreichbar ist und gleichzeitig eine dem medizinischen Stand der Kenntnis entsprechende Therapie anbietet, ist nicht möglich.

Integrierte Gesundheitszentren sollen helfen

Was bedeutet das für den ländlichen Raum?

Es müssen in der Fläche Integrierte Gesundheitszentren geschaffen werden, um die medizinische Versorgung sicherzustellen. Dort wird entschieden, welcher Versorgungsbedarf für den Patienten besteht. Kann er vor Ort behandelt werden? Oder ist es besser, ihn in eine spezialisierte Klinik zu verlegen? So stellen wir übrigens auch die ambulante fachärztliche Versorgung in der Fläche sicher. Denn es ist für Mediziner attraktiver, in größeren Teams zu arbeiten. Es geht nicht darum, Krankenhäuser zu schließen, sondern darum, die Ressourcen so umzuverteilen, dass eine hochwertige Versorgung in der Fläche erhalten bleibt.

Gerade passiert aber das Gegenteil: Weil wir uns nicht am medizinischen Bedarf orientieren, gehen im Moment auch Standorte in die Insolvenz, ohne Rücksicht auf den Versorgungsbedarf. Das wollen wir verhindern. Wir führen in Deutschland leider nicht die Diskussion darüber, wie die bestmögliche Versorgung garantiert werden kann, sondern darüber, was passiert, wenn ein kleines Krankenhaus schließen muss. Dabei findet die Abstimmung der Bürger mit den Füßen doch längst statt: Wenn sie schwer erkrankt sind, fahren sie am kleinen Haus vorbei und suchen die nächst größere Einrichtung auf. Sie haben verstanden, dass sie eine optimale Versorgung nicht in einem kleineren Haus erwarten können. Standorte, die den medizinischen Standards nicht mehr genügen, können wir aber so umbauen, dass die wohnortnahe Versorgung gewährleistet bleibt. Dazu gibt es Mittel aus dem Krankenhaus-Strukturfonds.

Bleibt unser Gesundheitssystem langfristig bezahlbar?

Je höher der Wohlstand in einer Gesellschaft, desto mehr Geld wird für Gesundheit ausgegeben. Das wird sich fortsetzen. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass der medizinische Fortschritt mehr Kosten verursacht. Gerade weil das so ist, müssen wir effizienter werden. Wir können es uns nicht leisten, romantisch an alten Strukturen festzuhalten. Im deutschen Gesundheitswesen gibt es noch viel Potential für mehr Qualität und Effizienz. Wir haben überdurchschnittliche Ausgaben pro Kopf bei nur durchschnittlichen Qualitätsergebnissen. Wenn wir das beherzigen, können wir auf viele, viele Jahre eine gute Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.

„Herstellung von Medizinprodukten nach Europa zurückholen“

Anderes Thema: Der Coronavirus hat Hamsterkäufe und zum Teil panikartiges Verhalten ausgelöst. Überrascht Sie das?

Straub: Nein, angesichts der objektiven Bedrohungslage ist die Aufmerksamkeit zwar möglicherweise überzogen. Aber: Es handelt sich um eine neue Erkrankung, von der wir noch nicht sehr viel wissen. Wir können noch nicht genau sagen, wie gefährlich das Virus tatsächlich ist, wie viele Menschen erkranken und wie viele sterben werden. So lange wir diese Faktoren nicht kennen, ist die Unruhe nachvollziehbar.

Hat die Politik richtig reagiert?

Ja, sie ist sehr nüchtern, klar und sachlich vorgegangen, ohne Panik zu schüren.

Wird der Virus zur finanziellen Belastung für Krankenkassen und Beitragszahler?

Bisher spielen die möglichen Kosten keine Rolle. Der Test kostet 59 Euro; es ist geregelt, dass die Kassen ihn bezahlen. Allerdings kann heute noch niemand sagen, welche Zusatzkosten durch den Coronavirus im Gesundheitswesen insgesamt entstehen könnten. Zum Vergleich: Wir haben in dieser Grippesaison 80.000 Influenza-Erkrankte in Deutschland registriert, mehr als 200 Menschen sind an der Influenza gestorben. In diesem Zusammenhang hat niemand nach den Kosten gefragt.

Mediziner beklagen aber beispielsweise, dass es keine Schutzanzüge mehr gibt.

Eine große Zahl von Produkten im Medizinsektor wird in China hergestellt. Das heißt: Es gibt Probleme, wenn China als Lieferant ausfällt. Wir sollten angesichts der Konzentration auf Indien und China bestimmte Produktionen nach Europa zurückholen, um die Versorgung sicherzustellen. Das gilt aber unabhängig vom Coronavirus.