Bartträger und FFP2-Masken: Eine haarige Angelegenheit

Jürgen Burkhardt, wie der Olper Dieter Besuch Bart-Weltmeister, klemmt die Zwirbel an den Seiten der Maske zwischen die Gummis.

Hagen Experten zweifeln die Schutzwirkung von FFP2-Masken bei Bartträgern an. Was überzeugte Bartträger in der Region dazu sagen.

Ein massiver Bart und eine FFP2-Maske – das passt so gut zusammen wie eine Glatze und ein Haarfön. Hätte Dieter Besuch nicht die Gelegenheit beim Schopfe packen und sich in der Corona-Pandemie von seinem Bart trennen können?

Zumal Experten angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens kein gutes Haar an dem Gesichtsschmuck lassen. Atemschutzmasken verfehlten ihre Schutzwirkung, so die Botschaft, wenn Barthaare ein dichtes Auftragen der Maske auf die Haut verhinderten. So könne Luft an den Seiten ungefiltert ein- und ausströmen.

Der Bart bleibt dran

Dieter Besuch (64) stehen bei Fragen nach einer Radikal-Rasur dennoch die Haare zu Berge: „Niemals“, sagt er, „der Bart bleibt dran.“

Dieter Besuchs Bart zieht Blicke geradezu an. Der Olper ist amtierender Welt-, Europa- und Deutscher Meister in der Disziplin „Teilbart Freistil“ („vorher hieß es Backenbart Freistil“).

Barthaar hat eine Spannweite von zwei Metern

Sein Barthaar mit einer Spannweite von 2 Metern (in Worten: zwei) ist an beiden Wangen kunstvoll zu jeweils fünf Ringen gezwirbelt. In etwa gemäß dem olympischen Motto: „Dran sein ist alles.“

Wenn Dieter Besuch seine FFP3-Maske mit einem über den Hinterkopf gezogenen breiten Band anlegt, muss er seinen Bart „nach unten drücken“. Aber: „So ganz eng an die Haut bekomme ich die Maske natürlich nicht“, sagt der Geschäftsführer eines Unternehmens der Präzisionstechnik.

Bart-Weltmeister geht nicht mehr einkaufen

Er hat seine eigene Methode entwickelt, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten: „Ich gehe nicht einkaufen, meide bis auf den Besuch von Tankstellen jede Art von Menschenansammlungen und nutze die Natur des Sauerlandes für Spaziergänge an Stellen, in denen mir üblicherweise keine Leute begegnen.“

In der Firma hält er die Corona-Regel „Abstand halten“ penibel ein. Nein, unsicher fühle er sich nicht in diesen unruhigen Tagen, sagt Dieter Besuch. „Ich ernähre mich gesund, hoffe auf mein Immunsystem und dass ich gut durch die Zeit komme.“

Maske muss eng sitzen

Damit eine FFP2-Maske ihre gewünschte Wirkung erzielt, müsse sie „wirklich eng sitzen und direkt an der Haut abschließen“, hatte Chefarzt Dr. Dominic Dellweg vom Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft in Schmallenberg unlängst dieser Zeitung gesagt.

Insbesondere mit Vollbärten bekomme man FFP2-Masken nicht dicht. Der Rat des Lungen-Facharztes: Der Bart müsse ab oder zumindest sehr kurz geschnitten werden.

Kutschaty rasierte sich seinen Bart ab

Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag, war die Sache mit dem Bart wohl doch etwas zu heikel. Er entledigte sich bereits Ende April seines Gesichtshaares, damit die Schutzmaske besser passt. Die Aktion hielt er in einem Twitter-Video fest, garniert mit dem Kommentar: „Jetzt kann ich wieder sicher rausgehen.“

Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) wurde vor einer Woche einer größeren Netz-Öffentlichkeit bekannt, weil er sich von seinem Vollbart trennte und bei Facebook einen Aufruf für eine Bart-ab-Challenge startete.

Bartträger als Sündenböcke

Seit Bund und Länder eine Tragepflicht von FFP2- und Gesundheitsmasken beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln verkündeten, sträuben sich manche Nackenhaare angesichts der lebhaften Diskussionen im Internet zu der vermeintlich unheiligen Allianz von Bärten und Atemschutzmasken.

In sozialen Netzwerken werden bereits Bartträger als Sündenböcke durchs digitale Dorf getrieben. Forderungen nach einer Bart-ab-Pflicht wurden auch schon erhoben. Eine fürwahr haarige Angelegenheit.

Ein Teil der Persönlichkeit

Elmar Beckers (67) kann da seinen Kopf mit dem Vollbart und den meist zu einem Zopf zusammengebundenen langen Haaren nur schütteln. „Mein Bart gehört seit 40 Jahren zu mir“, sagt der Künstler und Galerist aus Marsberg, „er ist Teil meiner Persönlichkeit.“

Dass er trotz der schwierigen Kombination Bart und FFP2-Maske nicht im Traum an eine Schnipp-schnapp-der-Bart-ist-ab-Lösung denkt, habe auch mit seiner Freundin zu tun, wie er augenzwinkernd sagt: „Sie mag es überhaupt nicht, wenn ich meinen Bart zu kurz rasiere.“

Weihnachtsmann mit FFP2-Maske

Beckers ist überzeugter FFP2-Maskenträger. Auch in der Adventszeit hat sie ihm treue Dienste erwiesen. Als Weihnachtsmann überreichte er an wenigen Türen auf Abstand Geschenke. „Sonst trug ich immer einen künstlichen Rauschebart über meinem weißen Vollbart. Diesmal habe ich auf den Kunst-Bart verzichtet und eine Atemschutzmaske aufgesetzt. Die war auch weiß...“

Nein, einen Rauschebart hat der Olper Bart-Weltmeister Dieter Besuch wahrlich nicht. Der 64-Jährige benötigt morgens im Bad alleine 20 Minuten für die Bartpflege („ich nehme ganz viel Spray-Gel“).

In Südtirol inspiriert

Seine Zeit mit einem gezwirbelten Schnauzbart begann vor mehr als 25 Jahren, auf einer Hütte in Südtirol. Der Wirt fiel mit einem solchen Gesichtsschmuck auf. „Meine damalige Freundin sagte spontan: ,Der gefällt mir“. Sie meinte den Bart und zweifelte alsbald an ihrer Sichtweise. „Ihr ging auf den Keks, dass ich ständig an dem Bart zwirbelte.“

Ein Trennungsgrund? „Nein, nein“, lächelt Dieter Besuch, „ich habe das Zwirbeln dann sein lassen. Und meine damalige Freundin ist seit langem meine Ehefrau.“ Wie sagte sie einmal: „Einen Mann ohne Bart wollte ich nicht.“