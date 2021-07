Der Festspielchor unter der Leitung von Eberhard Friedrich darf in Bayreuth wegen Corona nicht auf der Bühne singen. Die eine Hälfte der Sängerinnen und Sänger wird daher stumm agieren, die andere Hälfte singt im Chorsaal in Einzelkabinen aus Plexiglas. Der Klang wird dann in den Saal übertragen.