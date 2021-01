Betriebs-Praktika und Corona: Hängepartie für NRW-Schulen

Berufsorientierung ist schwer in den Schulen in Zeiten von Corona.

Hagen/Arnsberg. Wie lange dauert das Quasi-Verbot für Schülerpraktika in Betrieben? Warum das NRW-Schulministerium keine Langfrist-Perspektive bietet.

Einmal in die Arbeitswelt schnuppern, in der Praxis erfahren, wie der Berufsalltag wirklich aussieht: Was sie sonst im Praktikum erleben durften, bleibt für die meisten Schüler in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur Theorie – vorerst zumindest. Denn mit dem Lockdown muss nicht nur auf Distanz gelernt werden, auch die an vielen Schulen in der Region in diesen Wochen üblichen Schüler-Praktika sind fast alle auf Eis gelegt. So sehen es die Vorgaben des NRW-Schulministeriums vor. Es gibt zwar Ausnahmen und Vorschläge für Alternativen. Doch die hinterlassen Fragezeichen.

Wie sieht die aktuelle Regelung aus?

Bislang gilt die aktuelle Regelung nur bis zum 31. Januar, dem Tag also, an dem der harte Lockdown hätten enden sollen. Demnach dürfen die zwei- bis dreiwöchigen Praktika nicht stattfinden, es sei denn, der Betrieb und die Eltern erlauben dies schriftlich. Ansonsten gibt es die Order aus Düsseldorf: Praktika dürften verschoben und verkürzt werden, als Alternative könne ein Praktikum auch rein digital stattfinden und es gebe für die Schulen „weitgehende Flexibilisierungsmöglichkeiten“, so ein Sprecher des NRW-Schulministeriums. Genauso gelte aber: Die berufliche Orientierung „ist weiterhin verpflichtend umzusetzen“. Die Schule solle „ein Angebot zur beruflichen Orientierung von mindestens einer Woche“ bereit stellen, das eine „intensive Auseinandersetzung mit dem ermöglicht“. Ein dafür zur Verfügung stehendes „umfangreiches Online-Instrumentarium“, so das Ministerium, werde „schrittweise ausgebaut“.

Wie es nun weitergeht, wo doch klar ist, dass das Distanzlernen weitergeht und die Schulen nicht vor dem 14. Februar öffnen, ist noch nicht offiziell. Ein Ministeriumssprecher bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung aber, dass die Quasi-Absage der Praktika fortgesetzt wird. Gegebenenfalls werde das Ministerium „weitere Maßnahmen beschließen und diese zeitnah ankündigen“. Immer wieder abhängig vom Infektionsgeschehen. Einen klaren Schnitt, wie zum Beispiel in Niedersachsen, wo die Praktika bis zu den Osterferien generell abgesagt worden sind, will NRW nicht machen. „Eine Abweichung von dieser Regelung ist aktuell nicht geplant“, heißt es aus dem Ministerium.

Das sagt ein Lehrer

Auf rein digitale Alternativen setze die Realschule in Hagen-Haspe nicht. Berufsfeldkoordinator Martin Nieland sagt: „Das kann eine Ergänzung sein, aber das Praktikum ist eine ganz andere Erfahrung. Das kann man nicht ersetzen.“ Und es seien nicht nur die Praktika, die fehlten: Ausbildungsmessen, Berufsberatung - all das findet seit einem Jahr nur noch digital statt, der Kontakt fehle.

Martin Nieland weiß zwar, dass theoretisch die Möglichkeit für Praktika besteht, wenn Eltern und Unternehmen dies ausdrücklich erlauben. „Aber die meisten Schüler haben gar keinen Platz gefunden, weil die Betriebe nicht zustimmen", weiß er. Lediglich zwei Schüler seien untergebracht worden, „die Chance ermöglichen wir dann natürlich auch“.

Alle anderen Praktika würden nun aber erstmal bis zu den Sommerferien verschoben. In der Hoffnung, dass sich die Corona-Lage bis dahin entschärft habe. Solche Entscheidungen müsse man jetzt einfach treffen. „Wir halten uns an die Vorgaben, keiner weiß, wann was möglich sein wird - aber irgendwann muss man die Reißleine ziehen.​"

Das sagt eine Mutter

„Das ist ein echter Verlust“, sagt Sinje Nolte. Sie ist in der Stadtschulpflegschaft Arnsberg aktiv und hat selbst zwei Kinder in den Klassen 9 und 10, die jetzt eigentlich ein Praktikum hätten machen sollen. Für die Absage habe sie zwar Verständnis, aufgrund der Corona-Lage sei das richtig. Aber einen richtigen Ersatz gebe es für ein Praktikum nun mal nicht, auch nicht über mögliche Informationsveranstaltungen. Es sei gut, dass etwas angeboten werde, aber die Kinder seien natürlich enttäuscht. „Und wem die Theorie nicht so gut liegt, der erfährt oft erst im Praktikum, was ihm in der Arbeitswelt gefallen könnte. Für die Jugendlichen ist das auch eine Art Realitäts-Check, den sie jetzt nicht erleben.“

Das sagt die Wirtschaft

Auch für die Betriebe ist die Situation schwierig: Viele Ausbildungsplätze blieben 2020 frei, der Fachkräftemangel sei weiter akut. Schüler möglichst früh für einen Beruf zu begeistern und sich als Unternehmen zu präsentieren, sei durchaus wichtig - aber die Mitarbeiter müssten in diesen Zeiten eben bestmöglich geschützt werden, sagt Thomas Marotzke, Sprecher der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK). Und jeder Externe im Betrieb stelle ein Risiko dar – dazu zählten auch Schüler-Praktikanten.

Deshalb nehme die Herdecker Firma Dörken bis auf weiteres auch keine Praktikanten auf, sagt Personalerin Lys Vormann. Eine Aussicht, wann sich das ändern könnte, gebe es noch nicht. Stattdessen setze das Unternehmen auf Digitales: „Wir lassen einen Auszubildenden im Video von seiner Arbeit hier erzählen, laden die Schüler ein, digital mit uns zu sprechen.“ Das kompensiere immerhin den Verlust der Ausbildungsmesse, wo oft schon gezielt Kontakte geknüpft werden. „Wer gezielt nach einem Ausbildungsplatz sucht, den erreichen wir auf diese Weise gut", sagt Vormann.

>> HINTERGRUND: Land will nicht für Corona-Schnelltests zahlen

- Ein Schülerpraktikant als mögliches Risiko für den Betrieb – könnten da vom Staat bezahlte Corona-Schnelltests die Skepsis mildern? In Einzelfällen hätten Betriebe vor Praktikumsbeginn einen negativen Coronatest verlangt, so eine Sprecherin des Märkischen Kreises, der eine Kommunale Koordinierungsstelle für Berufsorientierung unterhält.

- Doch das Land fühlt sich für die Kosten nicht zuständig: Ein Betriebspraktikum stellt nach Einschätzung des NRW-Schulministeriums keinen Grund für einen aus Infektionsschutzgründen verpflichtenden Covid-19-Test dar.

- Die Kosten für einen solchen Test könnten daher nicht übernommen werden. Für das Betriebspraktikum würden stattdessen die Regeln der Coronaschutzverordnung wie Hygiene, Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung gelten.​