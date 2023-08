Bild durch „digitalen Wolf“ gedreht: Was macht das mit uns?

Siegen. Katja Novitskova stellt sich im Museum für Gegenwartskunst Siegen mit „Augen der Welt“ vor – ihre erste große Schau in einem deutschen Museum.

Was sehen wir, wenn wir ein digitales Abbild der Welt sehen? Was lässt uns kalt, was fesselt und was verstört uns? Und was macht es mit uns, wenn dieses Bild gleich mehrfach durch den „digitalen Wolf“ gedreht wird? Eine Antwort könnte sein, dass das Grundgefühl bleibt. Wie die Rührung beim Blick auf zwei überdimensionale Kaiserpinguine, einander zugewandt und im tiefen Verständnis, für die Brut Sorge zu tragen, vereint. Denn es bleibt die herzförmige Anmutung, das phänomenal Besondere. Das aber womöglich nur, weil der Prozess des Veränderns genau seinen Anfang dort hat, wo die Realität noch fassbar ist.

Es ist eine Reise, zu der die Künstlerin Katja Novitskova ab Freitag, 1. September, 19.30 Uhr, imMuseum für Gegenwartskunst Siegeneinlädt. Ihre Ausstellung „Augen der Welt“ (bis 14. Januar 2024) ist ihre erste große Überblicksschau in einem deutschen Museum. Sie gestaltet damit eine dieser „komplexen Umgebungen, die aus skulpturalen Elementen, Wandmalereien, Materialbildern und Projektionen bestehen“, so Museumsdirektor und Kurator Thomas Thiel. „Augen der Welt“ führt als eine chronologisch angelegte Erzählung mit starken Konturen von Raum zu Raum. Dieser Weg ist einer der zunehmenden Abstraktion, der aufgreift und benennt, womit wir alle Tag für Tag umgehen: mit einer Fülle an digitalen Bildern, die verarbeitet, bewertet und geteilt werden wollen.

Ist das Dargestellte etwa nur eine Inszenierung?

Längst ist es nicht ausschließlich der Mensch, der eine Kamera auslöst. Automatisierte Datensammler formen aus ihrem Input einen Output, der durchaus zweifeln lässt. Ist das Dargestellte etwa nur eine Möglichkeit oder gar eine Inszenierung? Diese Fragen verdichtet Katja Novitskova in ihrer installativen Serie rund um den Planeten Mars. Aus einem Gesteinsmeer wächst ein riesenhafter Marabu; er scheint zu sehen, was die „Augen“ des Roboterfahrzeugs nicht fassen können, vielleicht sogar Außerirdisches?

Wie künstliche Intelligenz ein vorgegebenes Motiv verändern und auch umdeuten kann, zeigt Katja Novitskova auch. Sie hat eine KI-basierte Software mit fotografischen Dokumentationen aus ihren früheren Ausstellungen gefüttert, und aus 2-D-Abbildungen zum Beispiel 3-D-Klone herstellen lassen. „Zombies“ nennt sie diese computergenerierten distanzierten „Annäherungen“. Die Kaiserpinguine scheinen in dieser „schönen neuen Welt“ aufzugehen in einem abstrakten Begriff zweier vogelartiger, einander zugeneigter Tiere auf frostigem Terrain.

