Commerzbankstratege: Privatanleger in Krise mutiger als Profis

In der Corona-Krise im Frühjahr gingen nach Angaben des Commerzbank-Chefstrategen Chris-Oliver Schickentanz am Kapitalmarkt zwischenzeitlich unvorstellbare 30 Billionen US-Dollar verloren. „Es ist eine Krise, die in die Geschichtsbücher eingehen wird“, glaubt der Anlageexperte. Vielleicht auch, weil in der Krise Privatanleger erfolgreicher waren als die Profis.

Tatsächlich rauschten viele Aktienkurse im Februar und März rasant in den Keller. Keine Ahnung an den Börsen, wie die Weltwirtschaft 2020 sich unter der Last des Covid-19-Virus entwickeln würde. Schnelle Genesung oder Intensivstation?

Zweite Welle erwartet

In der Phase niedriger Kurse waren die Privatanleger nach Erkenntnissen des zweitgrößten deutschen Bankhauses viel früher viel mutiger als institutionelle Anleger. Über 500 Millionen Euro investierten Private demnach für Käufe in Wertpapiere, vor allem in Aktien. Sie nutzten die Krise und griffen zu, während die Profis pessimistischer waren und erst im Sommer einstiegen.

Der Chef-Anlagestratege der Commerzbank, Chris-Oliver Schickentanz, ist überzeugt, dass „diese Krise in die Geschichtsbücher eingehen wird“. Foto: Thomas Klewar Photographie, Breuberg / WP

Seit ein paar Wochen nehmen die positiven Signale aus der Wirtschaft zu. Insbesondere der Leitmarkt China zieht wieder an. Aber auch in der heimischen Wirtschaft in Südwestfalen überwogen jetzt die positiven Trends und Erwartungen.

Dabei bleiben eine Reihe von Risiken. An erster Stelle die Frage, wie die Wirtschaft von Shanghai bis Siegen und Neheim bis New York eine zweite Corona-Welle verkraften würde. „Wir gehen von einer zweiten Welle aus, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass es auch eine zweite Rezession geben wird“, korrigiert sich Schickentanz, der noch im Mai genau dies als größtes ökonomisches Risiko bezeichnet hatte. Mit Abstrichen wird in Frankfurt gerechnet, mit flächendeckenden Einbrüchen eher nicht. Dass es Industrien geben werde, die stärker als andere reagieren dürften, sei klar. Es gebe darüber hinaus in den kommenden Wochen noch weitere Gefahren für die Wirtschaft und damit auch für Wertpapier-Anleger.

Der beinahe vergessene Brexit. „Ich halte ein hartes Ausscheiden von Großbritannien nicht mehr für ausgeschlossen“, sagt Chefstratege Schickentanz. 0,2, vielleicht 0,3 Prozentpunkte Verlust an Wirtschaftsleistung könnte das innerhalb der Europäischen Union bedeuten. Für die Briten dagegen dürfe der harte Brexit noch viel drastischere Auswirkungen haben.

Impfstoff und BIP Vieles hängt mit vielem zusammen. Der Zeitpunkt der Bereitstellung eines Covid-19-Impfstoffes wird sich an Wirtschaftszahlen ablesen lassen. Motto: Je früher, desto besser. Das könne laut Commerzbank bis zu 1,5 Prozentpunkte beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausmachen.

Mit Blick auf die Weltwirtschaft spielt sicher auch der Ausgang der US-Wahlen eine Rolle. Bleibt der Vorstandsvorsitzende der USA, Donald Trump, im Amt? Oder kommt mit Joe Biden ein Kapitän ans Ruder, der bereits höhere Steuern und mehr Klimaschutz – und damit höhere Umweltauflagen für Unternehmen – angekündigt hat? Bidens Programm sei „kein gutes Drehbuch für die Wallstreet“. Letztlich sei es für die Finanzwirtschaft aber relativ egal, wer von beiden gewählt wird – Hauptsache es komme nicht zu einer langen Hängepartie, weil über das Ergebnis gestritten wird. Immerhin hat Trump zum wiederholten Male die Sorge geschürt, er werde im Falle eines Falles seinen Posten nicht räumen. „Das wäre das Schlimmste“, so Schickentanz.

Revival des Wertpapiersparens

Was sich über Jahre hinaus nicht ändern werde, sei das niedrige Zinsniveau. „Die schleichende Enteignung von Sparern geht in die Verlängerung“, kommentiert der Commerzbank-Experte die jüngsten Entscheidungen nicht nur der Europäischen Zentralbank. Weltweit betrachtet sei das Niveau tatsächlich noch einmal um zwei Prozentpunkte gefallen.

Aber auch risikofreudige Wertpapieranleger müssten sich laut Commerzbank-Expertise auf schlechtere Zeiten einstellen: „Wir werden uns mit niedrigeren Renditen von durchschnittlich drei bis vier statt acht Prozent zufrieden geben müssen.“

Besser als nichts, könnte man meinen. Ein relativ risikoloser Einstieg sei das Wertpapiersparen, bei dem ein monatlicher Betrag ab 25 Euro angelegt wird. „Das erlebt ein Revival. ETFs stehen hier hoch im Kurs“, weiß Schickentanz. ETFs sind Fonds, die nicht aktiv gemanagt werden, daher mit niedrigen Kosten verbunden sind.

Übrigens haben sich mit steigenden Kursen die 30 Billionen Verluste aus dem Frühjahr laut Finanzstratege Schickentanz inzwischen wieder auf den Konten eingefunden – auf welchen auch immer.