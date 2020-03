Corona: BIW produziert Beatmungsschläuche im Akkord

Ennepetal. Die Coronakrise hat die Automobilindustrie lahmgelegt. Die Folgen sind auch beim Ennepetaler Zulieferer BIW Isolierstoffe zu spüren. Dennoch laufen einige Maschinen auf Hochtouren, denn BIW ist auch Lieferant für Medizintechnik und produziert Schläuche für Beatmungsgeräte. "Es zeigt sich, wie gut und richtig die Entscheidung der Behörden war, den Weiterbetrieb der BIW-Produktionsstätte in Ennepetal zu sichern", sagt Firmenchef Ralf Stoffels.

Produktionsstopp in letzter Sekunde verhindert

BIW war in den vergangenen Monaten wegen PCB-Emissionen in Schwierigkeiten gekommen. Ein behördlich verordneter Produktionsstopp stand im Februar 2020 kurz bevor. Erst durch massive Investitionen in Filter- und Absauganlagen sowie die Entwicklung von alternativen Produktionsverfahren und das Versprechen, dass kurzfristig (bis Ende Februar) keine PCB-belasteten "Flocken" mehr austreten würden, konnte eine Stillegung in Ennepetal verhindert werden. Nach Unternehmensangaben ist dies heute zu 100 Prozent gesichert.

Die getroffenen technischen Veränderungen und Neuinstallationen hätten dazu geführt, dass dieses Versprechen fristgerecht eingelöst werden konnte.

Gutes Zeichen: Wasserdampf auf Hallendach

Bis Ende Februar wurden 26 Air-Drain-Filter, acht Kamin-Nasswäscher, 18 Netzfilter sowie sieben Plattenabscheider auf die Werkshallendächer mit riesigen Autokränen gehievt. Dass die Nasswäscher effektiv arbeiten, zeigen übrigens bei bestimmten Wetterlagen die Wasserdampfschwaden auf dem Fabrikdach.

Die Investitionssumme für dieses Gesamtpaket betrug laut BIW über eine halbe Million Euro. Darin sei die geplante großtechnische Abluftbehandlungsanlage noch nicht enthalten.

Diese für BIW gleichermaßen finanziell, technisch wie logistisch in diesem Ausmaß bislang noch nie dagewesene Herausforderung sei dank des Einsatzes der eigenen Experten und vieler externer Dienstleister erfolgreich „just in time“ abgeschlossen worden. "Die technischen Maßnahmen gingen und gehen einher mit einer intensiven Überwachung und regelmäßigen Reinigung der Filtersysteme", heißt es von BIW.

Parallel startete ein Projekt zur Entwicklung einer neuen Abluftbehandlungstechnik für die Silikon Verarbeitung, mit der nicht nur Feststoffe sondern auch gasförmige Stoffe aus dem Abgasstrom heraus gefiltert werden. In diesem Zusammenhang stehen laut BIW weitere Investitionen im hohen sechsstelligen Bereich an, die bereits zur Jahresmitte in die Umsetzung kommen werden.

Neue Produktionsverfahren

Die einfachste Lösung sei natürlich die Umstellung der Anlagen auf den alternativen Vernetzer bei dem keine Flocken entstehen können. BIW gehe weiter den Weg der Vermeidung von PCB-Emissionen und arbeitet intensiv daran, die Mehrzahl der Produkte mit einem chlorfreien Vernetzer zu produzieren, damit das Ziel „Null-PCB-Emissionen zum Jahreswechsel 20/21“ Realität werden könne. Die Investitionen in noch effizientere Filtertechniken würden parallel konsequent fortgesetzt.