Corona: Folgsame Bürger, aber deutliche Worte am Biggesee

Hagen. Die Bürger haben sich im Sauerland und in Hagen trotz schönen Wetters meist an die Corona-Regeln gehalten. Nur am Biggesee wurde es ernster.

Temperaturen um 20 Grad, der Himmel tiefblau - doch die Menschen in NRW bleiben wegen des Coronavirus auch bei ihren Sonntagsausflügen auf Abstand. Es waren zwar viele unterwegs, die meisten hielten sich aber an die Auflagen, waren nur zu zweit unterwegs und hielten Abstand.

In der Region hatte die Polizei mit Verstößen gegen die Corona-Auflagen nur wenig zu tun. Das ist das einhellige Bild aus den Polizei-Leitstellen im Hochsauerlandkreis, im Kreis Siegen-Wittgenstein, in Hagen und dem Märkischen Kreis. Immer wieder sei es zwar zu Hinweisen aus der Bevölkerung gekommen, weil sich mehrere Menschen versammelt hätten.

Oft habe man aber vor Ort die Leute schon gar nicht mehr angetroffen. Zu größeren Einsätzen musste es aber nirgendwo kommen. Auch die Polizei-Leitstelle Olpe sprach von einem generell friedlichen Wochenende mit einsichtigen Bürgern. Nur am Biggesee habe man deutlicher vorgehen müssen. Dort hätten sich Massen an Motorradfahrern auf einem Parkplatz versammelt. Zum Teil seien diese auch trotz der Ansprache uneinsichtig gewesen.

Deutlich weniger los

Viele nahmen die vielzitierte Aufforderung #zuhausebleiben wohl auch wörtlich: Am Aasee in Münster war am Sonntagnachmittag deutlich weniger los als normalerweise an einem solchen Frühlingstag. Nur vereinzelt berichteten Ordnungsämter und Polizei von Problemen.

In Düsseldorf hatten sich am Samstag rund 200 Personen an die Rheintreppe am Burgplatz in der Altstadt gesetzt. Den Mindestabstand hielten sie dabei nicht mehr ein, das Ordnungsamt musste eingreifen. Größtenteils hätten die Menschen den Platz dann ohne Probleme verlassen. „Die Leute waren einsichtig und haben sich dann dementsprechend verhalten“, sagte ein Stadtsprecher.