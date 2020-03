Corona: Hochsauerland stärker betroffen als Großstadt Hagen

Hagen/Sauerland/EN-Kreis. Ein Toter im EN-Kreis, hohe Fallzahlen im Hochsauerlandkreis: Die Kommunen in der Region sind weiter vom Coronavirus unterschiedlich betroffen.

Zwei Todesfälle aufgrund des Coronavirus sind inzwischen im Regierungsbezirk Arnsberg zu beklagen. Einige Kommunen haben schon drastische Maßnahmen erlassen. Die Städte und Kreise sind bislang unterschiedlich betroffen. Ein Überblick.

Die traurige Nachricht im Ennepe-Ruhr-Kreis kam am Freitag: Ein 58-Jähriger aus Ennepetal, der schon unter erheblichen Vorerkrankungen litt, starb im Helios-Klinikum in Schwelm an den Folgen des Coronavirus. In dem dortigen Krankenhaus bislang ein Einzelfall. Am Freitag musste dort kein weiterer Corona-Infizierter behandelt werden. In der benachbarten Großstadt Bochum, die ebenfalls zum Regierungsbezirk gehört, war ebenfalls ein Todesfall zu beklagen. Ein 55-jähriger Mann war auch am Freitag verstorben – im Bergmannsheil. Er war vor einigen Tagen von einem Urlaub in Österreich zurückgekehrt..

709 Infizierte mit dem Coronavirus wurden am Samstag, 21. März, im Regierungsbezirk Arnsberg mit seinen rund 3,5 Millionen Einwohnern gezählt. Der dünn besiedelte Hochsauerlandkreis mit seinen rund 260.000 Einwohnern ist dabei zum Beispiel mit 116 bestätigten Infizierten im Verhältnis weit stärker betroffen als die viel dichter besiedelte Großstadt Hagen mit – am Samstag – 36 bestätigten Infizierten bei rund 194.000 Einwohnern.

Neue strenge Auflagen in HSK-Stadt Sundern

Schon vor Entscheidungen der Bundes- und Landesregierungen zu einer generellen Ausgangssperre hat die stark betroffen HSK-Stadt Sundern schon einschneidende Maßnahmen getroffen. Seit Samstag dürfen sich nicht mehr als zwei Personen – Ausnahmen gelten für Familien und Wohngemeinschaften – in der Öffentlichkeit versammeln.

So ist der Stand in den einzelne Kommunen des Regierungsbezirks (21. März, 11.30 Uhr):