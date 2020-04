Corona-Homeoffice: Video-Konferenzen als Sandmännchen

Eine Folge der Corona-Krise: Unsere Redakteure arbeiten derzeit aus dem Home-Office. Da gibt es viel Neues zu erleben. Wir berichten es hier...:

Das dürfen die Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht falsch verstehen: Jede unserer Telefon- und Videokonferenzen, die wir in der Corona-Krise Tag für Tag aus dem Home-Office abhalten, ist natürlich wertvoll, spannend und immer interessant. Aber auch einschläfernd… . Natürlich nicht für mich, aber für meine jüngste Tochter. Das Kindergartenkind musste sich auch erst an „Homeoffice“ gewöhnen. Also: Dass der Kita-Alltag nicht mehr ihren Tag strukturiert.

Redakteur Michael Koch im Homeoffice während der Corona-Krise. Tochter Marlene schläft regelmäßig während der Telefon- und Videokonferenz von Papa ein. Foto: Claudia Linhoff / Linhoff

Und dass Mama und Papa im Gegenzug trotzdem nicht den ganzen Tag Zeit haben. Mit dem Mittagsschlaf war das anfangs so ein Problem. Den wollte Marlene gar nicht mehr machen – jedenfalls nicht in ihrem Zimmer. Was dazu führte, dass meine Frau gar keine Zeit mehr für ihre Homeoffice-Arbeiten hatte.

Dann die Idee: Warum schläft sie nicht bei mir im Büro (was ja faktisch das Schlafzimmer der älteren Tochter ist)? Und tatsächlich: Während ich die ganze Zeit in Telefonkonferenzen rede oder in Videokonferenzen Kollegen quasi zu Besuch in unserer Wohnung kommen und auch viel reden, schläft die Kleine seelenruhig – und außergewöhnlich lange. Was wir so über Tag bereden, scheint trotz aller Dramatik dieser Tage noch einen Sandmännchen-Effekt zu haben.