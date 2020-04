Corona im EN-Kreis: Wo die meisten Infizierten leben

Das Coronavirus breitet sich weiter im Ennepe-Ruhr-Kreis aus. Aktuell sind 129 Personen (Stand Montag, 13. April) im Kreis erkrankt. Auf unserer Karte lässt sich nachvollziehen, in welchen Städten die Fälle vom Ennepe-Ruhr-Kreis bestätigt worden sind. Grundlage sind die Daten der Kreisverwaltung. Am Ostermontag ist ein weiterer Bürger aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis in Folge einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben. Der 90-jährige Ennepetaler war in der Schwelmer Helios-Klinik in Behandlung. Bereits am Ostersamstag und am Ostersonntag waren zwei Hattinger, 89 und 84 Jahre alt, im Evangelischen Krankenhaus in Hattingen verstorben. Insgesamt ist die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreisgebiet damit auf 6 gestiegen.

So verteilt sich die Zahl der Corona-Fälle im Ennepe-Ruhr-Kreis

Ein Blick in den Kreis zeigt, dass sich die Corona-Fälle recht ungleich verteilen.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es aktuell 326 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 192 als genesen. Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit 10 Corona-Patienten.

Die aktuell 129 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (4), Ennepetal (5), Gevelsberg (10), Hattingen (17), Herdecke (11), Schwelm (18), Sprockhövel (10), Wetter (12) und Witten (41).

