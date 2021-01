Corona-Impfung: Hagener (86) verzweifelt an Terminvergabe

Hagen Dieter Gutheil wollte sich heute einen Impftermin geben lassen. Doch für den 86-jähirgen Hagener blieben alle Mühen vergebens.

Hagen. Am liebsten hätte Dieter Gutheil sein Handy in die Ecke geworfen, sagt der 86-Jährige. Und so ergehe es sicher vielen anderen auch, vermutet der Hagener. Denn heute wollte er sich einen , dafür wurde am heutigen Montag der Startschuss für alle Menschen ab 80 Jahren gegeben. Doch seine Mühen waren vergeblich.

Die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung: Überlastet. Am Vormittag ist dort kein Durchkommen. Immer wieder fliegt Dieter Gutheil aus der Telefonleitung. "Dann probieren wir es mal über die Internetseite", sagt er schnaubend. Denn mit den Computern kenne er sich nicht so gut aus. "Normalerweise rufe ich bei sowas dann meinen Enkel an."

Webseite bricht ab, lange Wartezeiten

Doch heute ist unsere Zeitung dabei, unterstützt ihn bei den notwendigen Schritten mit dem Smartphone. "Alleine wüsste ich hier nicht weiter", gibt der 86-Jährige zu, dem der Umgang mit Smartphone und Laptop noch nicht einmal fremd sind. Auf dem Schreiben, das er für die Anmeldung bekommen hat, stehen die Nummer der Hotline und die Internetseite. Welche Schritte er dabei zu beachten hat: Das sollen ihm die Informationen auf der Internetseite der 116117 - dem ärztlichen Notdienst - verraten.

Doch der Weg bis dahin ist steinig: Fast eine Stunde lang versucht Dieter Gutheil, die Webseite aufzurufen. Zwar sei die W-Lan-Verbindung bei ihm im Ortsteil Hagen-Helfe häufig sehr schlecht, doch daran liegt es heute nicht: "Die Netzwerkverbindung wurde unterbrochen", meldet sein Handy. Die Seite scheint überlastet zu sein. Nach vielen Versuchen endlich ein Durchbruch: Langsam baut sich die Internetseite auf, wo man mit wenigen Klicks zum Impfterminservice gelangt.

"Alle Termine ausgebucht"

"Der fragt mich nach den Cookies, die akzeptiere ich mal - und dann kann ich das Impfzentrum auswählen", geht der 86-Jährige die einzelnen Schritte durch. Inzwischen ist es 11.20 Uhr. Und nur wenige Stunden nach dem Start der Impfterminvergabe folgt die Ernüchterung. Ein Hinweisfenster ploppt auf: "Zurzeit sind alle Termine ausgebucht. Wir arbeiten daran, Ihnen bald neue Termine anbieten zu können." Und jetzt?

"Das gibt´s doch nicht", sagt Dieter Gutheil. "Jetzt ist kein Termin mehr frei? Und ab wann soll man es wieder versuchen?" Einen Hinweis dazu sucht er vergeblich. "Na toll, dann kann man´s ja nur immer wieder probieren in den nächsten Tagen. Aber das mache ich dann übers Telefon, hierbei geht ja wirklich unheimlich viel Zeit drauf." Mit der heutigen Technik müsste es doch möglich sein, das schneller und einfacher zu erledigen, sagt er. Naja, dann werde er das wohl verschieben müssen - "bis das erste Gedrubbel vorbei ist. Wann auch immer das sein wird".

Überlastung: Das sagt die Kassenärztliche Vereinigung

Die Verzögerungen seien erheblich, vermelden die Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW bereits am Montagmittag. Grund dafür seien die extrem hohen Zugriffszahlen auf die Webseiten und die vielen Anrufer bei der Hotline - trotz der hohen Kapazitäten mit rund 800 gleichzeitig aktiven Mitarbeitern und der extra geschaffenen Online-Portale.

Man arbeite unter Hochdruck an der Behebung und bitte um Geduld. Wer die Möglichkeit habe, einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt zu buchen, solle das tun. Wer nicht zur Gruppe der Über-80-Jährigen gehört, sollte derzeit auf Anrufe verzichten, heißt es.

Um seine Impfung fürchten müsse aber niemand: Die Zeit sei ausreichend, in den nächsten Wochen bleibe täglich die Möglichkeit bestehen, sich einen Termin geben zu lassen. Geplant sei, die Gruppe der Über-80-Jährigen bis in den April hinein zu impfen.