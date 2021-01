Corona-Impfung: Keine Termine für die Leser aus der Region

Hagen/Südwestfalen Die Terminvergabe für dir Corona-Impfung von über 80-Jährigen geht los. Es gibt jedoch technische Probleme, von denen auch WP-Leser berichten.

Kaum können die über 80-Jährigen einen Corona-Impftermin in den Impfzentren der Region vereinbaren, kommt es zu massiven technischen Problemen. Sowohl die dafür eingerichtete Website www.116117.de als auch die Telefonverbindungen über die Hotline 116117 waren bereits am Morgen überlastet.

Für viele Nutzer waren beide nicht zu erreichen - eine Terminvereinbarung somit kaum möglich. Zusätzlich zeigte eine Website der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gegen 9.30 Uhr, dass keine Termine mehr frei wären. Diese Nachricht sei jedoch, so sagte eine Sprecherin der KVWL, falsch und ein technisches Problem. Derzeit können keine Termine gebucht werden, allerdings arbeite die KVWL daran, die Technik wieder hochzufahren, um die Terminvergabe wieder zu ermöglichen.

Viele WP-Leser konnten keine Termine vereinbaren

Von den technischen Problemen sind auch viele WP-Leser betroffen gewesen, die für sich oder ältere Familienmitglieder einen Termin vereinbaren wollten. Über die Facebook-Kanäle der WP-Lokalredaktionen haben einige Leser von ihren Erfahrungen berichtet:

"Eine absolute Zumutung!Für ältere Menschen online nicht zu schaffen. Die Internetseite lädt nicht, ist überlastet. Wenn diese lädt und man auch den Vermittlungscode erhalten hat (nach 3 Stunden) ist ein „technisches Problem“ aufgetreten und es geht nichts mehr", schreibt zum Beispiel Fabian Weber aus Olpe. Ähnliches berichtet auch Christian Takac aus Meschede: "Die Registrierung (für meine Oma) über die Internetseite wurde immer wieder abgebrochen. Es erschien wiederholt die gleiche Fehlermeldung. Nun sind keine Termine mehr verfügbar." Frank Schneider aus dem EN-Kreis: "Von 8 bis 13 Uhr online und am Telefon ständig ohne Erfolg alles versucht. Um 13.15 Uhr dann das Callcenter am Telefon.... alles vergeben, rufen sie in ein paar Tagen wieder an."

"Ist doch alles zusammengebrochen. Ersten Termin konn te ich machen, 2te Termin ging nicht, da angeblich erst noch nicht gemacht. Warum hat man in dem Schreiben an die Senioren nicht 2 Termine vorgegeben in dem entsprechenden Abstand und wer dann ändern muss soll anrufen. Wären vielleicht 2 Prozent gewesen. Aber dieses Chaos, wo so viel von abhängt kann ich nicht nachvollziehen. Und so ein 386er Rechner ist schnell überlastet", berichtete Michael Rinke aus Hagen.

Online-Terminvergabe für ältere Menschen zu kompliziert

Kritisiert wurde von den WP-Leser auch die Website, mit welcher die meisten Senioren schlichtweg überfordert seien. So schrieb Michaela Garthe-Walloth aus Meschede beispielsweise: "Ein alter Mensch ohne Hilfe ist schon mit dem ganzen Procedere heillos überfordert. Es muss doch andere Möglichkeiten geben Impftermine anzubieten." Oder Margit Spies aus Olpe: "Online für ältere Menschen viel zu kompliziert.Telefonisch habe ich nach 3 Stunden ununterbrochenem Versuchen endlich jemanden erreicht, der mir dann gesagt hat, dass das System, sowohl online als auch telefonisch, abgestürzt sei. Die Techniker seien an der Sache dran und ich solle es doch bitte nach 20.00 Uhr nochmal versuchen."