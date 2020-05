Corona: Lockdown trifft Festivals mit voller Wucht

In der Veranstaltungsbranche trifft der Begriff Lockdown mit voller Wucht zu. Wir alle haben den Eindruck, dass wir bis Ende des Jahres keine Konzerte mehr machen können, bei denen 500 oder 1000 Leute kommen, auch wenn das Verbot von Großveranstaltungen vorerst nur bis zum 31. August gilt. In den letzten zwei Wochen haben wir viele Termine in das nächste Jahr verlegt. Dann sprichst Du mit Agenturen, Managern und Künstlern, die sitzen alle Zuhause und warten, wie es weitergehen kann.

Die extrem bekannten Künstler werden das bis nächstes Jahr finanziell hinbekommen, für die freischaffenden kleinen Künstler kann es eng werden. Man muss der Bundesregierung danken, dass sie sofort Sonderzuwendungen in Aussicht gestellt hat. Ich habe keine Mitarbeiter, weil ich mir Dienstleistungen wie Aufbau, Ton, Licht und Security jeweils dazukaufe, deshalb bin ich nicht ganz so unter Druck. Für mich sind zwölf große Events weggebrochen, Hallenkonzerte und Open Airs wie das neue Festival am Biggesee, das sind Großveranstaltungen. Bei Sarah Connor und Max Giesinger in Willingen hatten wir über 11.000 Tickets verkauft, bei Mark Foster am Bigesee 10.000. Selbst die Veranstaltungen, für die ich als DJ gebucht wurde, fallen weg. Ich habe die Sonderförderung für Soloselbstständige bei der Bezirksregierung beantragt, das ist auch bewilligt worden, und ich kann nur sagen: Danke! Vielen Dank!

Biggesee- Open Air: Absage besonders bitter

Die Absage des Open Airs am Biggesee ist besonders bitter, weil wir das Großereignis seit 2017 planen. Wir haben unfassbar viele Anfragen des Publikums dazu.

Die Situation ist schon besorgniserregend, weil ich den Managern der Bands keine Perspektive bieten kann, deshalb können wir nur optional über Termine sprechen. Wir wissen ja noch ganz wenig, wir wissen zum Beispiel nicht, wann Bands wieder reisen oder fliegen können. Aber ich habe ja jetzt viel Zeit zum telefonieren. Für Willingen, Büren und das Biggesee-Open-Air haben wir bereits feste neue Termine für 2021 gefunden. Für Olpe haben wir neben Mark Foster und Wincent Weiss noch eine weitere Bestätigung, die kann ich aber noch nicht öffentlich machen.

Corona wird zu einer Auslese führen

Irgendwann hast Du Dein Zuhause renoviert und im Garten alles fertig und denkst: Was mache ich denn jetzt? Den ganzen Tag nur auf dem Sofa rumhängen, das ist nicht meine Welt. Ich schaue mal, wie sich die gastronomische Lockerung in den nächsten Wochen darstellt und entscheide für mich, was ich dann machen werde. Aber soweit sind wir noch nicht. In der Veranstaltungsbranche wird es durch die Coronakrise eine Auslese in ganz großem Stil geben, denke ich. Man muss nicht meinen, dass berühmte Namen, die viel verdienen, tatsächlich alle Rücklagen bilden. Ich persönlich bin seit 26 Jahren mit allen Höhen und Tiefen im Geschäft und Realist mit Hang zum Optimismus. Es wird eng, aber wenn es ab 2021 weitergeht, sieht es wieder besser aus.

